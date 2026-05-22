Home Kitekintő Az USA több mint százmillió dolláros fegyvereladást hagyott jóvá Ukrajna számára
Kitekintő

Az USA több mint százmillió dolláros fegyvereladást hagyott jóvá Ukrajna számára

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Marco Rubio (Fotó: TASR)

Az Egyesült Államok több mint százmillió dollár értékű fegyvereladást hagyott jóvá Ukrajna számára – közölte az amerikai külügyminisztérium.

A washingtoni idő szerint csütörtökön éjszaka megjelent közlemény szerint

a 108,1 millió dolláros katonai csomag HAWK légvédelmi rendszereket és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmaz,

így az eszközök fenntartását, javítását, szükség szerint átalakítását, alkatrészeket.

„A javasolt eladás javítani hivatott Ukrajna képességeit, hogy képes legyen válaszokat adni a jelenlegi és jövőbeli fenyegetésekre” – olvasható a közleményben.

Az amerikai gyártású Hawk légvédelmi rendszer repülők, drónok és irányított rakéták ellen biztosít védelmet, hatótávolsága mintegy 40-50 kilométer.

Marco Rubio külügyminiszter pénteken újságírók előtt elismerte, hogy az ukrajnai béketárgyalások megrekedtek az elmúlt hónapokban,

és megerősítette, hogy amennyiben az amerikai kormány lehetőséget lát „produktív” tárgyalásokra, akkor készen áll ismét szerepet vállalni a konfliktus rendezése érdekében. „Jelenleg nem ez a helyzet” – fogalmazott Marco Rubio amerikai újságírók kérdésére a NATO svédországi miniszteri tanácskozásának helyszínén.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az EU egy évre felfüggesztette bizonyos műtrágyák vámját

Az ukrán külügyminiszter szerint „kritikus fontosságú” Ukrajna EU-csatlakozása

Elindult a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz...

A szudétanémetek Brünnben fejet hajtottak a nácizmus áldozatainak...

Hatékonyabb jogi védelmet biztosító jogszabályokat fogadott az EP...

Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna

A magyar honvédelem hősei előtt tisztelegtek a Fiumei...

Merz átmeneti uniós státuszt adna Ukrajnának a teljes...

Az ENSZ határozatban erősítette meg a klímaváltozás elleni...

Több tízezer fiatalt mozgat meg idén nyáron is...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma