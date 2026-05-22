Pünkösd – Egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei

Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről.

Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton

a csíksomlyói hegynyeregben 12.30-kor kezdődő búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz.

Az ünnepi szentmisére háromszázezer zarándokot várnak a szervezők.

Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösdvasárnap fél 11-kor a balatonalmádi református templomban hirdet igét.

Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke pünkösdvasárnap 10 órától Győrben, a nádorvárosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.

Ünnepi Istentisztelet a Pátria Rádióban

A Pátria rádió pünkösdvasárnap, május 24-én 11.00 órai kezdéssel ünnepi Istentiszteletet közvetít a kulcsodi református templomból. Igét hirdet Feszty Zsolt lelkipásztor. Közreműködik Pápai Judit. Orgonán kísér Acsay Nagy Andrea kántor. A műsor szerkesztője: Iski Ibolya.

