Pünkösd – Egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei

Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről.
Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szombaton
a csíksomlyói hegynyeregben 12.30-kor kezdődő búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz.
Az ünnepi szentmisére háromszázezer zarándokot várnak a szervezők.
Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösdvasárnap fél 11-kor a balatonalmádi református templomban hirdet igét.
Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke pünkösdvasárnap 10 órától Győrben, a nádorvárosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.
Ünnepi Istentisztelet a Pátria Rádióban
A Pátria rádió pünkösdvasárnap, május 24-én 11.00 órai kezdéssel ünnepi Istentiszteletet közvetít a kulcsodi református templomból. Igét hirdet Feszty Zsolt lelkipásztor. Közreműködik Pápai Judit. Orgonán kísér Acsay Nagy Andrea kántor. A műsor szerkesztője: Iski Ibolya.
MTI/Felvidék.ma