Vonattal, lóháton és gyalogosan is mennek a zarándokok Csíksomlyóra

Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak a zarándokok a székelyföldi Csíksomlyóra, a szombaton a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. A mintegy háromszázezer zarándok fogadására készülve a helyi hatóságok pénteken medvehajtást is tartottak a helyszínen.

A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító csíksomlyói búcsúra

idén is két zarándokvonat – a Boldogasszony zarándokvonat és a Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz – indult Magyarországról.

Előbbi pénteken megérkezett, miután több erdélyi városban is megállt, hogy a helyiek átadhassák üdvözletüket a zarándokoknak. A legtöbben a sepsiszentgyörgyi állomáson várták a Nagyvárad és Kolozsvár közötti vasúti munkálatok miatt a dél-erdélyi Brassó felé kerülő vonat utasait.

Csíksomlyóhoz közelednek már a 9. Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat résztvevői is, akik Székelyföld különböző kistérségeiből érkeznek. Leghosszabb ideje a Maros megyei lovasok vannak úton, hétfőn este indultak és több településről hozzák az otthon maradottak imaszalagjait.

A háromszéki lovasok csütörtökön ültek nyeregbe a kézdiszentléleki, perkő-hegyi Szent István-kápolnánál tartott ünnepség után. Ők a felsőháromszékiek és Orbai-székiek imaszándékait viszik a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Idén mintegy négyszáz lovas zarándokot várnak Csíksomlyóra, őket pénteken 18 órától fogadják a Nyeregben.

A lovas zarándoklat a Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából tartott emlékév miatt a néhai erdélyi római katolikus püspök alakját helyezi középpontba,

aki 1949-ben maga is lóháton, hívei gyűrűjében tartott Csíksomlyóra, akik így védték a román kommunista hatóságoktól. Az emlékév jegyében az imaszalagokra Márton Áron gondolatai kerültek fel.

Elindultak a csíksomlyói búcsúba a távolabbi székelyföldi települések gyalogos zarándokaiból szerveződött keresztalják is. A hagyomány szerint a búcsús menetet vezető gyergyóalfalvi keresztalja csütörtök reggel óta van úton, idén több mint háromszáz ember alkotja. A Balázs József festőművész-tanár által vezetett helyi zarándokokhoz a Mária-út zarándokai, és több, Magyarországról, Felvidékről és Délvidékről érkezett zarándok is csatlakozott. Pénteken az udvarhelyszéki és gyimesi gyalogos zarándokok is útra keltek.

A zarándokok biztonsága érdekében pénteken a helyi hatóságok medvehajtási akciót szerveztek a pünkösdi búcsú helyszínén és környékén.

Bors Béla csíkszeredai alpolgármester az Agerpres hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a Szilos Vadásztársasággal közösen három medvét hajtottak el a környékről.

Arról is beszámolt, hogy a vadászokból, állatorvosokból, csendőrökből és a polgármesteri hivatal képviselőiből álló csapat az esemény egész ideje alatt készenlétben áll majd, hogy szükség esetén beavatkozzon. A hatóságok azt ajánlják a Csíksomlyóra érkező zarándokoknak, hogy ha medvét látnak, azonnal hívják a 112-es sürgősségi hívószámot, tartsák magukat távol a nagyvadtól, ne fényképezzék, ne filmezzék, és ne próbálják etetni az állatot.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú liturgikus programja pénteken 18 órakor kezdődik a kegytemplomban tartandó nyitó szentmisével.

Ezt egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise követi. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott ötszáz éves Mária-szoborhoz ugyanúgy oda lehet menni, mint az előző években.

MTI/Felvidék.ma