Fico: a könyvvizsgálók nem találtak hiányosságokat a párt gazdálkodásában

Robert Fico kormányfő, a Smer-SD elnöke visszautasítja az Agentúra Smerrel kapcsolatos állításokat. Leszögezte, az éves könyvvizsgálatok során sosem állapítottak meg hiányosságokat a párt gazdálkodásával kapcsolatban, mindenben megfelelnek a pártokról szóló törvény szabályozásainak. Erről a kormány szerdai ülése után nyilatkozott.

Állítása szerint a Smer ügynökségét a törvényeknek megfelelően hozta létre a párt és a százszázalékos tulajdonosa. Az ügyvezető igazgató a kormányfő fia, Michal Fico.

„A Smer ügynöksége a törvényeknek megfelelően fejti ki tevékenységét. Minden pártnak el kell készítenie az éves zárszámadását, amelyet könyvvizsgáló ellenőriz” – tette hozzá Fico.

Hangsúlyozta, hogy az ellenőrzést végző könyvvizsgálót sorsolják, tehát nem tudják, ki jön ellenőrizni, nem ismerik őt.

„Leszögezhetem, hogy az éves könyvvizsgálatok sosem állapítottak meg hiányosságokat a párt gazdálkodásával kapcsolatban. (…) Ha lett volna bármi probléma, biztosak lehetnek afelől, hogy már nyilvánosságra került volna”

– mondta, és hozzátette, pártja finanszírozása átlátható, a működése is teljes mértékben transzparens, megfelel a jogszabályoknak.

Leszögezte, az ügynökségnek megvannak a saját bevételei, és sosem kapott állami támogatást. „Ingatlan bérbeadásából, és a párt számára végzett tevékenységekből származnak a bevételei. Minden tiszta, mint a Szentlélek Úristen” – hangsúlyozta Fico.

A sajtótájékoztatón Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter is megszólalt Michal Fico fizetésével kapcsolatban. Kijelentette, ő is ekkora fizetést kapott, amikor a párt ügynökségét vezette.

Emlékeztetett, hogy a Smer-SD állami támogatást kap a választásokon elért eredményei alapján, és azt az előírásoknak megfelelően használja fel. Az ügynökség a párt kampányát és a pártakciókat szervezi.

Az Aktuality.sk oldal számolt be arról, hogy a kormányfő fia a Smer ügynökségének ügyvezetőjeként kap fizetést, és a Smer-SD a társasághoz irányítja át a választási eredményéért kapott állami támogatást.

TASR/Felvidék.ma