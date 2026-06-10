Nem sikerült megnyitni a földművelésügyi miniszter leváltásáról szóló ülést

Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a földművelésügyi miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést, Richard Takáč (Smer-SD) leváltását az SaS kezdeményezte, és az összes ellenzéki párt csatlakozott hozzá.

Másodszorra 55 képviselő nyomta meg a jelenléti gombot,

a következő próbálkozás csütörtökön (június 11.) reggel 8-kor lesz.

„Takáč miniszter veszélybe sodorja a gazdáknak járó több száz millió eurós uniós támogatásokat, aláássa az intézmények tekintélyét, és a közérdek helyett a támogatási visszaélésekben résztvevő társaságok érdekeit védi” – áll egyebek mellett a hat okot felsoroló bizalmatlansági indítvány indoklásában.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő rossz viccnek nevezte a miniszter leváltására tett kísérletet, mert szerinte a gazdák támogatják Takáčot.

TASR/Felvidék.ma