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Nem sikerült megnyitni a földművelésügyi miniszter leváltásáról szóló ülést

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Richárd Takáč mezőgazdasági miniszter (Fotó: Richárd Takáč Facebook-oldala)

Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni a földművelésügyi miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést, Richard Takáč (Smer-SD) leváltását az SaS kezdeményezte, és az összes ellenzéki párt csatlakozott hozzá.

Másodszorra 55 képviselő nyomta meg a jelenléti gombot,

a következő próbálkozás csütörtökön (június 11.) reggel 8-kor lesz.

„Takáč miniszter veszélybe sodorja a gazdáknak járó több száz millió eurós uniós támogatásokat, aláássa az intézmények tekintélyét, és a közérdek helyett a támogatási visszaélésekben résztvevő társaságok érdekeit védi” – áll egyebek mellett a hat okot felsoroló bizalmatlansági indítvány indoklásában.

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő rossz viccnek nevezte a miniszter leváltására tett kísérletet, mert szerinte a gazdák támogatják Takáčot.

TASR/Felvidék.ma

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