Modorban versenyeznek a magyar tannyelvű iskolák diákjai

Csütörtökön rendezik meg Modorban a Poznaj slovenskú reč tantárgyi olimpia országos fordulóját, amelyen magyar tannyelvű alap- és középiskolák diákjai vesznek részt. A verseny 46. évfolyamának a Modori Szőlészeti és Gyümölcsészeti Szakközépiskola ad otthont.

A megmérettetés célja, hogy a diákok bemutassák kreativitásukat, szavalási készségeiket, valamint ellenőrizzék nyelvi ismereteiket. A versenyzők számára kísérőprogramot is szerveztek: délután Modor városához kapcsolódó kulturális értékekkel ismerkedhetnek meg.

Az országos forduló ünnepélyes eredményhirdetését csütörtök estére tervezik.

A versenyt a Nemzeti Ifjúsági Intézet (NIVaM) szervezi. A megmérettetés a magyar tannyelvű nemzetiségi iskolák diákjainak szól. A szervezők szerint ez az egyik legrégebbi hagyománnyal rendelkező tanulmányi verseny, egyben az egyetlen A kategóriás országos nyelvi verseny.

A továbbjutók listája szerint az országos fordulóba 52 diák jutott be. Az I., II. és III. kategóriában egyaránt 15-15 versenyző, a IV. kategóriában pedig 7 diák méri össze tudását.

A versenyzők többek között a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából, a szenci Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából, a nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskola és Óvodából, a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából, a losonci Kármán József Alapiskola és Óvodából, a füleki Koháry István II. Alapiskolából, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolából, a pozsonyi magyar alapiskolából, a vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola és Óvodából, a szepsi Salkaházi Sára Egyházi Alapiskolából, valamint a rimaszombati református alapiskolából érkeztek.

A középiskolás korosztályban a továbbjutók között szerepel a komáromi Selye János Gimnázium, az ipolysági Szondy György Gimnázium, a galántai Kodály Zoltán Gimnázium, a kassai Márai Sándor Gimnázium, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium, a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium, valamint több szakközépiskola diákjai is. Komáromból a Selye János Gimnázium mellett a Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola tanulói is bejutottak az országos fordulóba.

SZE/Felvidék.ma/TASR/NIVaM