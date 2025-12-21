Straňák Mihály kapta a Szondy-díjat 2025-ben

A szeptembertől magyar iskolaközpontként működő ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium gimnáziumi részlege a 2025-ös esztendő utolsó tanítási napján adta át a motivációs célzatú ösztöndíját, a Szondy-díjat. Az idei tanévben érettségire készülő Straňák Mihálynak ítélték oda az elismerést.

Mint a laudációban elhangzott: „Straňák Mihály, a 4.G osztály kiváló tanulója, nem csupán a tantermekben, hanem az iskola számos területén is letette névjegyét.”

Mihály a sportversenyeken nyújtott aktív szereplésével mind egyénként, mind csapatban, öregbítette iskolánk hírnevét. Hűen képviselte a sportszerűséget, a kitartást és a csapatszellemet, amelyek elengedhetetlenek a sikerhez. Ezzel a hozzáállásával méltán vált példaképpé társai számára – fogalmaztak az ünnepélyes átadón.

Straňák Mihály nem csupán a sport területén ért el jelentős sikereket, kimagasló teljesítményt nyújtott a tanulmányi versenyeken is.

„A Poznaj slovenskú reč szlovák nyelvi versenyen elért országos ezüstsáv rendkívüli teljesítményről, szorgalomról és a nyelvi készségek magas szintű elsajátításáról tanúskodik. Mihály bekapcsolódott a színvonalas Tiniagy angol nyelvű levelezőverseny kihívásaiba is. a Kritikai Gondolkodás Olimpia járási és kerületi fordulóján elért sikeres szereplése pedig azt bizonyítja, hogy nem csupán tényeket képes elsajátítani, hanem azokat kritikusan mérlegelve, kreatívan tudja alkalmazni” – sorolták fel az átadón.

Mindamellett aktív részese az iskola közösségének. Aktivitása, segítőkészsége és pozitív hozzáállása valódi közösségi emberré teszi.

A díjat a gimnázium megalapításának 100. évfordulója alkalmából 2013-ban a tanintézmény akkori tanári kara hozta létre.

Az elismerésben a felsőbb évfolyamos diákok részesülhetnek példaértékű közösségi tevékenységük, tanulmányi eredményeik jutalmaként. Ez egyfajta motiváció a diáktársaknak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma