A PS és a Smer támogatottsága csökken, erősödnek a kisebb pártok

Amennyiben július elején rendeztek volna parlamenti választásokat, azt az NMS ügynökség közvélemény-kutatása szerint a Progresszív Szlovákia nyerte volna a szavazatok 18,8 százalékával. A júniusi eredményekhez képest azonban a két legerősebb politikai párt – a PS és a Smer – veszített támogatottságából.

A PS 0,9 százalékponttal gyengült az előző hónaphoz képest. A Smer a szavazatok 15,4 százalékát kapta volna, ami 1 százalékpontos csökkenést jelent. A felmérést az NMS ügynökség július 1. és 6. között végezte 1002 válaszadó bevonásával.

A harmadik helyen a Republika mozgalom végzett 12,8 százalékos támogatottsággal. A Slovensko (9,1 százalék), az SaS (8 százalék), a Hlas (7,7 százalék), a KDH (5,8 százalék) és a Demokrati (5,1 százalék) is bejutott volna a parlamentbe.

A Magyar Szövetség 4,2 százalékkal, a Sme rodina 3,5 százalékkal, az SNS 2,7 százalékkal, valamint a Právo na pravdu 2,3 százalékkal viszont nem lépte volna át a parlamenti küszöböt.

A fenti eredmények alapján a PS 34, a Smer 28, a Republika 23, a Slovensko mozgalom 17, az SaS 15, a Hlas 14, a KDH 10, a Demokrati párt pedig 9 mandátumot szerezne.

Mikuláš Hanes, az NMS politikai elemzője megjegyezte, hogy az adatgyűjtés közvetlenül a Demokrati párt által kezdeményezett népszavazás előtt és alatt zajlott. Szerinte a népszavazás fokozta a Smerre nehezedő nyomást, mivel reagálnia kellett az ellenzék által felvetett témára, elvonva a figyelmét a saját témáiról. Ugyanakkor a PS médiaaktivitása is fokozódott, ami hozzájárulhatott a Smer preferenciáinak további csökkenéséhez.

Hanes szerint a Smer szavazóinak egy része nem az ellenzékhez, hanem a mérsékeltebb Hlashoz pártol át, amely a felmérés szerint az öt százalékos határ felett stabilizálódott.

Úgy véli, hogy a népszavazás a Demokrati pártnak is segített, sikerült láthatóbbá válniuk és átlépniük a parlamenti küszöböt. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy ez hosszú távon nem lesz elég a párt számára.

„Sikerült mozgósítaniuk a támogatóikat és megszólítaniuk az elégedetlen ellenzéki szavazók egy részét, de nem sikerült szélesebb körű ellenzéki megmozdulást gerjeszteniük” – állapította meg Hanes. Hozzátette, hogy ha a parlamenti küszöb felett akarnak maradni, új témával és politikai programmal kell előállniuk.

NZS/Felvidék.ma/Pravda.sk