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Pellegrini szerint konstruktív volt a NATO-csúcs, egységet mutatott a szövetség

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Peter Pellegrini Facebook-oldala

Konstruktív volt az ankarai NATO-csúcs, az Észak-atlanti Szövetség megmutatta, hogy egységes, és ez volt az egyik fő cél – jelentette ki újságíróknak Peter Pellegrini államfő. Kiemelte, Szlovákiával kapcsolatban nem merültek fel problémák, hiszen vállalta, hogy 2035-re a GDP-je 5%-át fordítja védelmi kiadásokra – tájékoztatott a TASR kiküldött tudósítója.

„A másik komoly téma a hadiipar támogatása és kapacitásának növelése a tagállamokban, hiszen a védelmi kiadások növeléséhez erre is szükség van. Ebből a szempontból is jó hír, hogy Szlovákia az utóbbi években komoly beruházásokat hajtott végre ezen a területen, ami már most is rendkívüli eredményeket hoz” – jelentette ki az államfő.

Hozzátette, Szlovákia képviseletében a katonák létszámának növelését is szorgalmazta a csúcson, és ismertette a Nemzeti Védelmi Erők projektet.

A csúcstalálkozó zárónyilatkozatában szerepel Ukrajna támogatása is. Pellegrini emlékeztetett, hogy ez továbbra is egyéni alapon zajlik, és a zárónyilatkozat egyetlen tagállamot sem kötelez hadi, katonai támogatásra.

„Szlovákia ezzel az álláspontjával végképp nincs egyedül, Babiš cseh kormányfő és mások is közvetlenül a tárgyaláson szögezték ezt le”

– jelentette ki.

Pellegrini arról is beszélt, hogy az USA európai katonai jelenlétének csökkentését csak fokozatosan lehet végrehajtani. Szlovákia két F-16-os vadászgépet hajlandó rendelkezésre bocsátani a Balti térség légterének védelmére.

„Ez egy további hozzájárulásunk lesz a közös védekezéshez. Tagjai vagyunk a lettországi többnemzeti dandárnak, ahová jövőre ismét tüzérségi egységeket vezénylünk a Zuzana önjáró lövegeinkkel együtt, így közvetlenül a balti térségben veszünk részt a keleti szárny védelmében. Ezzel párhuzamosan Szlovákiában folytatódik a keleti szárny védelmét szolgáló, spanyol parancsnokságú többnemzeti dandár tevékenysége a lesti (Lešť) katonai kiképzőközpontban. Szlovákia tehát nagyon komolyan kiveszi a részét a feladatokból”

– mutatott rá.

A NATO-tagállamok vezetői az ankarai csúcstalálkozón megerősítették a kollektív védelem iránti elkötelezettségüket, valamint Ukrajna töretlen támogatását. Pellegrini mellett Juraj Blanár külügyminiszter és Robert Kaliňák védelmi miniszter (mindketten Smer-SD) is részt vett a csúcson.

TASR/Felvidék.ma

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