Ankarában találkozott Pellegrini és Babiš

Peter Pellegrini szlovák államfő és Andrej Babiš cseh kormányfő az ankarai NATO-csúcson folytatot kétoldalú megbeszélést, és az együttes cseh-szlovák kormányülések ismételt megtartását dicsérték.

Pellegrini erről a közösségi médiában számolt be – tájékoztatott a TASR ankarai kiküldött tudósítója. „Egyetértettünk abban, hogy szövetségesekként közös érdekünk a NATO keleti szárnyának erősítése” – közölte az államfő.

A 32 NATO-tagállam állam- és kormányfői az ankarai csúcson várhatóan ismét megerősítik Ukrajna támogatását, és további segítséget ígérnek az országnak. Az európai vezetők emellett bizonyítani akarják Donald Trump amerikai elnöknek, hogy teljesítik a tavalyi hágai csúcson tett vállalásukat, hogy 2035-re a GDP legalább 5%-ára emelik éves védelmi kiadásaikat.

Szlovákiát Peter Pellegrini államfő képviseli a találkozón, a küldöttség tagja Juraj Blanár külügyminiszter és Robert Kaliňák védelmi miniszter (mindkettő Smer-SD).

TASR