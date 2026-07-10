A szélsőséges időjárás okozta mezőgazdasági károkat több millió euróra becsülik

A rendkívüli szárazság, hőség és a tűzesetek után viharok sújtották az országot. A jelenlegi betakarítási szezonban a szélsőséges időjárás okozta kár az előzetes becslések szerint már eléri a több millió eurót a mezőgazdaságban, közölte Dalibor Bán, az Agra biztosító igazgatója a TASR hírügynökségnek nyilatkozva.

„Kárbecslőink előzetes számításai szerint, akik a károk bejelentése után azonnal megkezdték a terményekben esett kár felmérését, a jelenlegi viharhullám okozta mezőgazdasági károk értéke már több millió euró” – pontosította. Elmondása szerint a szlovákiai régiókból érkező biztosítási kárigények folyamatos bejelentésével azok mértéke valószínűleg tovább nő.

Megállapította, hogy a gazdák az elmúlt évek egyik legigényesebb szezonját élik. A hónapokig tartó rendkívüli aszály és rekordhőség után, amely károsította a terményeket és számtalan tüzet okozott különösen az érésben lévő gabonafélékben, Szlovákiát újabb szélsőséges időjárási hullám sújtotta.

Amit az aszály és a tűz még nem pusztított el, azt sok régióban a néhány nappal a betakarítás előtt érkezett heves, jégesővel kísért viharok tették tönkre.

„Az idei szezon jól mutatja, milyen szélsőségekkel kell megbirkóznia ma a mezőgazdaságnak. Először a hosszan tartó aszály károsította a növényeket, majd tűzesetek pusztítottak a gabonaföldeken, végül pedig jégesővel és erős széllel kísért viharok érkeztek közvetlenül az aratás előtt. Ez egy olyan eseményláncolat, amely jelentős károkat és gazdasági veszteségeket okozott számos mezőgazdasági vállalatnál” – tette hozzá.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk