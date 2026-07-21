Csatlakozik Kassa is az integrált közlekedési rendszerhez

A Kassai Önkormányzati Kerület üdvözli Kassa városának azon szándékát, hogy csatlakozzon a Keleti Integrált Közlekedési Rendszerhez (IDS Východ).

A tervek szerint 2027-től élesedő együttműködés célja, hogy a városi és a regionális tömegközlekedést egyetlen hatékonyan működő hálózatba vonja össze a régióban.

Rastislav Trnka, a Kassai Önkormányzati Kerület elnöke örömét fejezte ki a döntés kapcsán, kiemelve, hogy a város végre csatlakozik a Kassai és az Eperjesi Önkormányzati Kerület által közösen kiépített hálózathoz. Ez az összehangolás az egyszerűbb utazás mellett évente több millió eurós megtakarítást is eredményezhet Kassa számára, amelyet a járműpark korszerűsítésére és a szolgáltatási színvonal emelésére fordíthatnak.

Az IDS Východhoz való csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetések során a megye vezetése fontosnak tartja leszögezni, hogy a kassai lakosoknak nem kell tartaniuk a meglévő kedvezményeik elvesztésétől. A rendszer már jelenleg is biztosít kedvezményes vagy különleges díjszabást a gyermekek, tanulók, diákok, nyugdíjasok, valamint a súlyos fogyatékossággal élő személyek és más kiemelt utascsoportok számára. A tárgyalások jelenleg az egységes szabályrendszer kialakításáról szólnak, hogy az utasok zökkenőmentesen használhassák a városi és a regionális járatokat egyaránt. Trnka rámutatott, hogy a közös menetjegy feltétele az egységes szabályozás, az intézkedés célja pedig nem a kedvezmények megnyirbálása, hanem egy áttekinthető és igazságos regionális rendszer megteremtése.

Hatékonyabb közpénzfelhasználás és megszüntetett párhuzamosságok

Az utasok szempontjából az integráció legfőbb előnyét a rendkívüli egyszerűség jelenti majd, hiszen egyetlen jeggyel és egységes kedvezményrendszerrel, lényegesen egyszerűbb átszállásokkal utazhatnak. A jövőben nem kell azzal foglalkozni, hogy az adott járatot melyik szolgáltató üzemelteti, a hangsúly a kényelmes célba érésen lesz, legyen szó munkáról, iskoláról, orvosi ellátásról vagy szabadidős programokról.

Az összehangolás másik kulcsfontosságú hozadéka a közpénzek ésszerűbb felhasználása. Jelenleg Kassa több vonalán is párhuzamosan közlekednek a városi és a regionális buszok, ami felesleges kapacitásokat és kiadásokat eredményez. A menetrendek és útvonalak jobb összehangolása lehetővé teszi ezen párhuzamosságok fokozatos felszámolását. A megyeelnök hangsúlyozta, hogy ha két, közpénzből fenntartott rendszer fut egymás mellett ugyanazon a szakaszon, kötelességük megtalálni a hatékonyabb összekapcsolás módját. Az így megspórolt forrásokat sűrűbb járatokra, modernebb járművekre és színvonalasabb szolgáltatásokra lehet átcsoportosítani. Trnka sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy erre az lépésre nem került sor már évekkel ezelőtt, amivel még jelentősebb megtakarítást érhettek volna el, ugyanakkor üdvözölte a most kezdődő érdemi együttműködést.

A Kassai Önkormányzati Kerület készen áll a tárgyalások folytatására minden érintett partnerrel, hogy egy átláthatóbb és kényelmesebb közlekedési modell jöjjön létre. A cél nem az utazási szabályok bonyolítása, hanem a rendszerek közötti akadályok lebontása, biztosítva, hogy a lakosok a teljes régióban a lehető legördülékenyebben vehessék igénybe a közösségi közlekedést a megszerzett kedvezményeik megőrzése mellett.

Sajtóközlemény / https://www.kosickazupa.sk/ Felvidék.ma