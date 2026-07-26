Kassai nyári koncert

A Budapesti Magyar Vöröskereszt Canterino Kórusa július 25-én, szombaton egyórás hangversenyt adott a kassai református templomban a délutáni órákban.

A több mint negyven éve alakult vegyeskar széles repertoárral rendelkezik: klasszikus műveket, spirituálékat, gospel-feldolgozásokat, valamint népdalokat is előad. A kórus művészeti munkáját 2018 novembere óta Árvai Dániel karnagy irányítja, aki énekével és hegedűjátékával is felhívta magára a figyelmet. A műsorban villanyzongorán Hegyes Ádám és Simon Márk működött közre.

Orémus Zoltán kassai esperes köszöntötte a Canterino Kórust, majd a koncert során több alkalommal is idézett a Zsoltárok könyvéből, kapcsolódva a hangverseny dicséretet és hálaadást középpontba állító üzenetéhez.

Elsőként a 92. zsoltárból hangzott el részlet: „Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét ó Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán!”

Néhány zeneszám után a 8. zsoltár következett: „Ó Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! …micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele…, hogy gondod van rá?”

Később a 103. zsoltárból idézett: „Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! …és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,… megújul ifjúságod mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr.”

A 138. zsoltár üzenete is elhangzott: „Énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége.” (5. vers)

Közben felcsendültek a kórus dallamai a meleg nyári délutánban. A hangverseny végén az ároni áldás hangzott el, majd közösen elimádkozták a Miatyánkot.

A közönség állva, hosszan tartó tapssal köszönte meg az előadást. A kórus ráadásként Kodály Zoltán Esti dal című művével búcsúzott a kassai közönségtől.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma