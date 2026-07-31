Felfüggesztett börtönre ítélték a Fico elleni merényletet támogató nyugdíjast

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság Július K. nyugdíjast, aki nyilvánosan támogatta a Robert Fico miniszterelnök elleni, 2024. május 15-én, Nyitrabányán elkövetett merényletet. A besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) pénteken hozott döntést az ügyben.

Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott fellebbezett ellene, az ügyész pedig a törvény által megszabott határidőn belül dönt erről. „A vádlottat bűnösnek találta a bíróság terrorizmusban való részvétel bűncselekményében, és három év börtönbüntetésre ítélte, négy évre felfüggesztve. Pártfogói felügyelet alá helyezte, valamint szociális képzési programban való részvételre kötelezte, továbbá vagyonelkobzást is kiszatak rá” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Mária Horáková, az ŠTS munkatársa.

A vádlott a közösségi hálón írt támogató véleményeket Juraj C. mellett, akit terrortámadás bűncselekményében bűnösnek talált, és 21 év börtönbüntetésre ítélt a Speciális Büntetőbíróság.

A vádirat szerint Július K. Kék nyuszi néven szerepelt a közösségi médiában, és ismételt véleménynyilvánításaival támogatta a terrortámadást.

A vádlott a bíróságon ártatlannak vallotta magát, és azt állította, soha nem helyeselt semmilyen lövöldözést vagy merényletet. Elmondása szerint csak kétségeit fejezte ki a videóiban azzal kapcsolatban, hogy a merénylet valóban megtörtént-e, mivel sok bizonytalanság volt körülötte.

Ha megtörtént is, szerinte másképp történt, mint ahogyan arról a nyilvánosságot tájékoztatták. Hozzátette, hogy négy és fél hónapig tartották fogva az újvároskai börtönben. „Minden tanú megerősítheti, hogy tisztességes ember vagyok. Elhiszem, hogy megtörtént a merénylet, de másképp, mint ahogy leírták” – állította Július K. a januárban kezdődött tárgyaláson.

„A merénylet után a vádlott az úgynevezett reggeli híradásában, amelyet Szlovákia egyetlen objektív híradójának nevezett, a merénylet kapcsán kijelentette, hogy Juraj C. rossz helyen találta el a miniszterelnököt, homlokon kellett volna lőnie”

– áll a Nyitrai Kerületi Ügyészség vádiratában.

TASR/Felvidék.ma