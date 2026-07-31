Kassa megyében változnak a választókerületek

A Kassa Megyei Önkormányzat módosította a választási körzeteket az őszi regionális választásokra. A változás a Kassa-vidéki és a Nagymihályi járások kiválasztott településeit érinti, amelyek mostantól szomszédos választási körzetekhez tartoznak. A cél annak megelőzése, hogy a választási körzetek meghatározása alkotmányos vita tárgyát képezhesse.

A választási körzeteket mindig a következő választások előtt határozzák meg. Idén rendkívüli helyzet állt elő, amikor az Emberi Jogok Biztosa figyelmeztetett, hogy a választási körzetek közötti indokolatlan különbségek esetén kész a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához fordulni. Rámutatott az aktív és passzív választójogok egyenlőségének tiszteletben tartásának szükségességére, azaz a polgárok szavazati jogára és a jelöltek hasonló feltételek melletti indulási jogára. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a választási körzetek között nem lehetnek olyan különbségek, hogy az egyik körzetben jelentősen több lakos jusson képviselőre, mint egy másikban – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

A Kassa Megyei Önkormányzat ezért a joghézag elkerülése és a jogbiztonság biztosítása érdekében a közelgő választások előtt hozzákezdett a választási körzetek módosításához.

A megyei képviselőtestület végül jóváhagyta Igor Petrik képviselő javaslatát, amelyet az ülés előtt az érintett önkormányzatokkal is közöltek.

Az ülés során további javaslatok is elhangzottak, amelyek nem tartalmazták ezt a közleményt. Ezek között volt Tímea Sotáková képviselő javaslata, amely három, a magyar nemzeti kisebbség jelentős képviseletével rendelkező önkormányzat más választási körzetekbe való áthelyezését irányozta elő. Egy ilyen megoldás egy természetes módon összefüggő terület felosztásához és a hasonló etnikai összetételű választók több választási körzetbe való szétszóródásához vezetne.

Épp ellenkezőleg, a jóváhagyott javaslat megőrzi az érintett régió területi és közösségi kohézióját, és tiszteletben tartja az önkormányzatok közötti természetes kapcsolatokat.

Ugyanakkor jobban teljesíti a választók egyenlő és megfelelő képviseletének elvét, amelyre az Emberi Jogok Biztosa ajánlásaiban felhívta a figyelmet.

„Egyszerűen fogalmazva, a választópolgár szavazatának hasonló súllyal kell rendelkeznie a régióban, függetlenül attól, hogy nagyobb vagy kisebb választókerületben él. Ezért a megyei képviselőtestület úgy módosította a körzeteket, hogy azok igazságosabbak, törvényesebbek és érthetőbbek legyenek mind a lakosok, mind a jelöltek számára” – állítja a Kassai Önkormányzati Kerület.

Az új szabályozást az Emberi Jogok Biztosa már értékelte. Véleménye szerint a 2026-os helyhatósági választások választókerületeinek meghatározása összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal, a bírósági joggyakorlattal és a javasolt intézkedéssel. A választókerületek közötti maximális eltérés eléri a 18,45%-ot, azaz a Emberi Jogok Biztosa által figyelmeztetett 25%-os küszöb alatt van.

Mely településeket érinti a változás?

Mecenzéf , Felsőmecenzéf, és Stós településeket a Kassa-vidéki választókerületből a Gölnicbányai választókerületbe helyezik át. Hanajna, Jósza, Németporuba és Zavadka településeket a Nagymihályi választókerületből a Szobránci választókerületbe helyezik át.

A változás főként a gyakorlati választási információkat érinti

– azaz, hogy melyik választókerületben választják meg a lakosok a megyei önkormányzat tagjait, és melyik választókerületben gyűjtenek támogatást, kampányolnak és indulnak a jelöltek.

Mit jelent ez a választók számára?

Egy átlagos választópolgár számára a szavazás helye nem változik – a korábbiakhoz hasonlóan a saját településén szavazhat. Fontos azonban, hogy a megyei választásokon az új választókerület szerint válasszanak jelölteket, amelyhez a településük tartozik.

A helyhatósági és a megyei önkormányzati választásoka október 24-én, szombaton 7:00 órától 20.00 óráig tartják.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma