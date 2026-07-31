A kultúra határmezsgyéjén – MailArt-kiállítás nyílt a Rovásban

Július 30-án nyílt meg a kassai MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában a MailArt – A kultúra határmezsgyéje című kiállítás, amely Kasia Tereszkiewicz és Marta Krynicka-Orzech projektje. A projekt szerzője Marek A. Olszyński, koordinátorai Marta Krynicka-Orzech, Anna Steliga és Barbara Hubert. A kassai megnyitón Marta Krynicka-Orzech és Kasia Tereszkiewicz is részt vett, és lengyel nyelven köszöntötték a megjelenteket.

A kiállítást Kovács Ágnes, a Rovás programigazgatója nyitotta meg. A MAIL ART – Kulturális határvidék című kiállítás főszervezője a rzeszówi InspirujeMY Polgári Társulás. A nemzetközi projekt szervezőbizottságát a Rzeszówi Egyetem Művészeti Karának művészei és oktatói alkotják: Kamila Bednarska, Julia Rut és Katarzyna Tereszkiewicz.

A kiállítás a Rovás Alkotóközösség Nemzetközi Nyári Szabadegyetemének része, amely a Kassához közeli Debrődön zajlik.

A projekt a mail art eszméjéből indul ki, amely az 1960-as években alakult ki. Ez a művészi kommunikáció egyedülálló formája, amely átlépi a földrajzi és kulturális határokat. Az idei év témája a kulturális határvidék: a kultúrák közötti párbeszéd, a hagyományok kölcsönhatása, valamint a közös megértés terének művészet általi megteremtése.

A projektben elismert hivatásos művészek és művészeti képzésben részt vevő hallgatók egyaránt szerepelnek.

A mostani kiállításon összesen 81 alkotó mutatkozik be

Lengyelországból és a világ számos országából, többek között Franciaországból, Németországból, Dániából, Belgiumból, Magyarországról, Észak-Macedóniából, Spanyolországból, az Amerikai Egyesült Államokból, Mexikóból, Indiából és Tunéziából.

A mail art – vagyis posta-, küldemény- vagy kapcsolatművészet – olyan nemzetközi művészeti irányzat, amelyben az alkotók postai úton küldenek egymásnak művészi képeslapokat, díszített borítékokat és kis méretű vizuális üzeneteket.

A tárlat megtekintése közben egy fiatalkori emlék jutott eszembe. Egy időben ugyanis nem létező bélyegeket készítettem, fogazatukat varrógéppel alakítottam ki. Már csak egyetlen ilyen bélyegre emlékszem, amelyet Izrael számára „terveztem”. Elmosolyodtam a gondolaton: talán én voltam a mail art egyik korai előfutára?

A kiállítás augusztus 18-ig tekinthető meg.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma