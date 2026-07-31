Óvatosan a fürdőzéssel!

A napokban ismét tikkasztó hőséggel kell megküzdenünk, amikor az emberek vízparti felüdülést keresnek. Nem mindegy azonban, hogy ezt hol és hogyan tesszük. Mindenképpen ajánlott erre a célra strandfürdőket és olyan vizeket választanunk, melyek minőségét rendszeresen ellenőrzik a közegészségügyi szakemberek.

A fürdésre alkalmas vizek minőségéről a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának (ÚVZ) honlapján tájékozódhatunk. Darko Babjak, a hivatal környezethigiéniai és egészségügyi osztályának dolgozója számos olyan alapelvre hívta fel a figyelmet, amelyeket a fürdőzésnél ajánlatos betartani.

„Tartsuk be a strandokon a higiénés alapkövetelményeket, az üzemeltetők utasításait és a természetes vízfelületek közelében található figyelmeztetéseket! Vegyük komolyan a fürdést tiltó utasításokat!” – hangsúlyozta.

Azt tanácsolja, hogy kerüljük a fürdőzést, ha nem vagyunk egészségesek vagy sérült, sebes a bőrünk. Nem ajánlja, hogy kontaktlencsét viselve ússzunk.

„Meleg vízben való fürdőzés és búvárkodás közben használjunk orrvédős úszószemüveget, ennek hiányában pedig tartsuk az orrunkat a víz fölött. Úszás után alaposan öblítsük ki az orrunkat fiziológiás sóoldattal vagy steril vízzel” – tanácsolja Babjak. Fontosnak tartja, hogy minden fürdőzés után alaposan zuhanyozzunk le, mossuk ki a fürdőruhánkat, és vegyünk fel száraz ruhát.

Természetes vizekben való fürdőzéskor nem ajánlott ismeretlen álló- vagy folyóvízbe menni. Csak jó úszók merészkedjenek mély vízbe, s ők sem egyedül.

„Ne becsüljük túl a képességeinket és az erőnket. Fokozatosan merüljünk a vízbe, elkerülendő a test hirtelen lehűtését” – figyelmeztet. Vizsgáljuk meg a víz színét, áttetszőségét és a szagát, s amennyiben kifogásolható a minősége, nem ajánlott benne fürödni. Kerülni kell a szennyezett vizeket, illetve azokat, ahol vízimadarak gyülekeznek, netán elhullott állatok találhatók a közelben. „Ne menjünk zöld színű, algákkal és cianobaktériumokkal (kékalga) szennyezett vízbe, és ne engedjük, hogy gyerekek vagy házi kedvenceink érintkezzenek a vízszint csökkenése után a mederben vagy a parton visszamaradó, kiszáradt vízinövényekkel!” – hangsúlyozta Babjak.

Ugyanakkor fontosnak tartotta megjegyezni, hogy fürdőzéskor ne ugorjunk vízbe, különösen ott ne, ahol ez tilos. Emlékeztet arra is, hogy a gyerekeket soha ne hagyjuk felnőtt személy felügyelete nélkül és egy pillanatra se tévesszük őket szem elől, ne támaszkodjunk ebben az úszómesterekre vagy a strandfürdő további személyzetére!

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk