A Porcinkula-búcsú napján jelenik meg a Remény hetilap új száma

Marton Zsolt váci megyéspüspök adott interjút a felvidéki, elsősorban katolikus olvasóknak szóló lapnak. Az örök élet ajándékáról Ondrejcsák Eszter beszélgetett vele.

A vezércikket Jakubecz Márta jegyzi, Csend a hegyen címmel. „Ugye, milyen sokunk lelke vágyik erre?!”

Bemutatkozik a Ferences Világi Rend, valamint annak egyik tagja, Moravcsík Irén is. Az Assisi Szent Ferenc úgynevezett tranzitusának 800. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi évhez kapcsolódva ferences tematika is helyet kap az újságban.

„Elengedni vagy ragaszkodni? Ez itt a kérdés.” A válasz keresésében Nagy András atya segít a 9. oldalon olvasható rovatában.

Ismét tudósít Berényi Kornélia, Bali Mária és Ivkovič Krisztina is, míg egy római zarándoklatról Róka Edit küldött élménybeszámolót a szerkesztőségnek. „Ti adjatok nekik enni” – írja Gyepes Aranka. „Szabad-e adót fizetni a császárnak” – teszi fel a kérdést Sárközi János.

Csáky Károly egy híres bányavárosi művész szakrális alkotásait hozza közelebb az olvasókhoz. Az egyház újabb szentjeiről is olvashatnak a 31. számban, az évközi 18. vasárnap olvasmányait és a liturgikus naptárt közlő oldal szomszédságában.

A hét imája ezúttal Urunk színeváltozásának ünnepéhez kapcsolódik. „Bűnbánati beszélgetés” címmel Carlo Maria Martini bíborostól idézett szöveg is várja az olvasókat az irodalmi sarokban.

Keresztrejtvény, cukkinifasírtrecept, kézműves-foglalkozási tipp gyerekeknek, versek, idézett gondolatok, homília, valamint a világegyház aktuális hírei is helyet kapnak az augusztus 2-án megjelenő lapszámban.

A programajánlóban megtalálható az idei Mladifest és az augusztus 29-én megrendezendő Szeretetláng Fesztivál programja is. Emellett már most hirdetik, hogy a Remény hetilap máriavölgyi zarándoklatát október 10-én rendezik meg.

A szerkesztők jó nyári olvasást kívánnak, és továbbra is várják a programajánlókat, az élménybeszámolókat, valamint a másokkal is megosztani kívánt gondolatokat bemutató írásokat.

MT/Felvidék.ma