A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 31. alkalommal valósította meg nyári egyetemét. Rimaszombatban a II . Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem július 3. és 6. között zajlott három szakcsoportban.

A Kárpát-medencei nyári szakmai képzések gazdag hagyománya a Felvidékről ered. A legelsőt Deákiban szervezték. A rendezvény az elmúlt évek alatt terebélyesedett, több ezer hallgatót, számos kitűnő előadót vonzott. Rimaszombatban is méltó helyre talált, ahol lépten-nyomon a magyar irodalom jeles személyiségeivel szembesülhetünk.

A szervezők célja, hogy korszerű, jól alkalmazható tudást, minőségi továbbképzést nyújtsanak, ezáltal is szakmailag segítve a pedagógusokat.

Az idei II . Rákóczi Ferenc Nyári Egyetemet Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke nyitotta meg, majd a zárónapon Ádám Zita, az SZMPSZ tiszteletbeli alelnöke, a Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ vezetője értékelte és zárta be.

Mint arról beszámoltunk, a megnyitót megtisztelte jelenlétével mások mellett Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint Czimbalmosné Molnár Éva Felvidékért felelős főosztályvezető asszony.

„A XXI. század iskolája súlyos terheket rak oktatóink vállára. Az iskolának olyan képességeket kell fejlesztenie, amelyek a gyorsan változó világban megfelelő kompetenciákkal segítik tartani a lépést a jövő munkavállalóinak” – mondta Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke. Az alapvető követelmények közé sorolta az együttműködésre való készséget, az állandó tudásépítést, az önszabályozást, a problémamegoldást, a kiváló kommunikációt, a digitális technológia kreatív használatát, a megfelelő idegennyelvi ismeretet.

„Ahhoz, hogy ezeket a képességeket ki tudják alakítani tanítványaikkal, pedagógusainknak is tanulni kell” – szögezte le Fekete Irén.

Kifejtette, a mai pedagógus túlterhelt, keresi a helyét a társadalomban. Hogy ez megváltozzon, a pedagógusszövetség állandóan visszatérő és rendszeresen bővülő rendezvénysorozatokkal járul hozzá annak érdekében, hogy minőségi magyar iskolát építhessenek.

„A magyar iskolában a tudáson kívül egy bizonyos értékrendszert is közvetítünk, amellyel mindnyájan azonosulni tudunk. Mindezzel párhuzamosan védenünk és őriznünk kell tanítóink mentális és fizikai egészségét is” – tette hozzá.

Majd elismerését fejezte ki a pedagógustársainak, hogy a szabadidejüket önmaguk fejlesztésére áldozzák. „Kívánom, hogy a szakmai töltekezés szolgálja a hivatásbeli gyarapodásukat” – mondta Fekete Irén.

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke is köszöntötte kollégáit a Kárpát-medencei Magyar Pedagógusszövetségek Egyesületének nevében.

„Az elmúlt évek alatt mindig is igyekeztünk szoros baráti kapcsolatokat ápolni, fej-fej mellett munkálkodni. Együtt vagyunk erősek. Ez az összetartozás értékes és megkerülhetetlen. Azt az örökséget, amit a korábbi generációtól kaptunk, mi adjuk át az utánunk jövőknek, hogy a maguk rendjén majd ők is gazdagon feltarisznyázhassák azokat, akik a helyükre állnak. Ebben rejlik megmaradásunk kulcsa” – fogalmazott Burus-Siklódi Botond.

Szólt arról, hogy Erdélyben is megszervezik a Bólyai Nyári Akadémiát, ott is 31. alkalommal. S magával hozott Rimaszombatba ennek a földnek a szellemiségéből is. Elmondta, hogy egymás szakmai képzéseire ellátogatva lehetőséget kapnak kapcsolataik és a nemzeti összetartozás érzésének elmélyítésére is. Reményét fejezte ki, hogy a nyári egyetemeken elvetett magvak szárba szökkennek, s mindig lesznek majd kertészek, aki ápolják őket.

Rimaszombatban három csoportban bővítették ismereteiket a pedagógusok.

A Karének, karvezetés, hangképzés az iskolai és iskolán kívüli nevelésben szakcsoport célcsoportja a kórusvezetők, alapiskolai pedagógusok, művészeti alapiskolák pedagógusai, érdeklődő pedagógusok, kórusénekesek, egyetemi hallgatók voltak.

Foglalkozásvezetők: Józsa Mónika karnagy, ének-zene tanár, egyetemi oktató, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Pedagógusképző Intézet, Nyitra; Tőri Csaba karmester, zenetanár, előadó, Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest az ImPulzus – Kreatív Zenei Műhely vezetője. A képzés célja volt a karvezetők vezetői technikájának a megalapozása és továbbfejlesztése, az énekhang szakszerű képzése és helyes használatának gyakorlása.

Az Osztályfőnöki pozíciót betöltő pedagógusok specializációs képzése szakcsoport célcsoportja az 1-4. évf. szakos pedagógusok, felső tagozatos tanárok, középiskolai tanárok, művészeti alapiskolai tanárok voltak.

Foglalkozásvezetők A komáromi magyar tannyelvű oktatási intézmények Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézete / NIVAM munkatársai: Kovács Tünde, Farkaš Zsuzsanna, Takács Magdolna és Ádám Lilla külső munkatárs, a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium tanára voltak. A képzés célja a tanuló egyéni fejlődésének a megfigyelése.

A Bevezető tanár – speciális képzés szakcsoport célcsoportja az óvónők, az 1–4. évf. tanítók, felső tagozatos tanárok, középiskolai tanárok, nevelők, pedagógiai asszisztensek, speciális pedagógusok, művészeti alapiskolai tanárok, szakközépiskolai mesterek. Céljuk a szakmai kompetenciák elsajátítása volt.

A képzésre való jelentkezés kritériumként szabta meg az 1. vagy a 2. atesztációs vizsga meglétét. A foglalkozásvezetők A komáromi magyar tannyelvű oktatási intézmények Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézete / NIVAM munkatársai, szakmai fejlesztő tanárai: Tóth Szilvia, Szabó Veronika voltak.

A résztvevők tudásban, élményekben és szellemiekben gazdagodtak. Megtekintették Rimaszombat város nevezetességeit, ellátogattak Lévárt községbe. Kísérőrendezvényként az egyik délután a résztvevők belepillantottak pár pedagógiai projektbe, amelyek a Petőfi 200 alkalmából készültek az idei projektnapra, amelyre Tornalján került sor.

A karvezetés szakcsoportjának hangversenyére a rimaszombati római katolikus templomban került sor Józsa Mónika és Tőri Csaba karnagyok vezetésével. Zongorán közreműködött: Eva Čarnoká.

Vezényeltek, énekeltek és különböző hangszereken játszottak a karvezetés szakcsoport résztvevői.

Az SZMPSZ nyári egyetemeinek lehetősége nem fejeződött be Rimaszombatban, július 10-én megnyílik Komáromban a XXXI. Jókai Mór Nyári Egyetem 8 szakcsoporttal.

Az ünnepélyes megnyitóra hétfőn, 14.30 órakor kerül sor a Tiszti pavilon dísztermében. A nyitóelőadást Varga László, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja Mit is jelent intelligensnek lenni? – Hol a boldogság mostanában? címmel tartja.

