Liber Endre vehette át idén a Lajtha László-díjat

Liber Endre népzenész, producer, a Hangvető és a bicskei Lajtha Ház művészeti igazgatója kapta idén a Lajtha László-díjat. A művész hagyományosan a Lajtha László zeneszerző és népzenekutató munkássága előtt tisztelgő éves emlékkoncerten vehette át az elismerést Solymosi-Tari Emőke zenetudóstól, a Lajtha Alapítvány képviseletében.

A Bartók Rádió minden évben a magyar kultúra napja alkalmából rendezi meg Lajtha-emlékkoncertjét, amelyen a hazai zenei élet neves képviselői adják elő a zeneszerző műveit.

Lajtha László a 20. század első felének egyik legnagyobb magyar zeneszerzője volt, kiemelkedő munkát végzett a népzenekutatás és zenepedagógia, valamint a nemzetközi kultúrdiplomácia terén is.

Egyéni színezetű életműve igen jelentős zenetörténeti szempontból.

A Lajtha László-díjat a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek (MRME) új otthonában, a Dohnányi Ernő Zenei Központban adták át január 23-án. A Bartók Rádió minden évben hangversennyel tiszteleg Lajtha László munkássága előtt, a koncerttel népszerűsíteni kívánják műveit és megismertetni őket szélesebb körben is a hazai komolyzenei közönséggel.

Az idei koncerten Fülep Márk Lajtha László-díjas fuvolaművész hangversenyét hallhatták a jelenlévők, Onczay Zoltán (gordonka), Bábel Klára (hárfa) és Kéry Tamás (zongora) közreműködésével.

Az este során Lajtha László műveit hallhatták az egybegyűltek, valamint a koncert szünetében Solymosi-Tari Emőke zenetudós a Lajtha Alapítvány képviseletében átadta a mester nevét viselő díjat, amellyel az alapítvány idén Liber Endre zenész, kulturális menedzser munkásságát ismerte el.

A díjazott mindig is fontos céljának tekintette a népzene elismertetését a hazai zenei életben. Kezdeményezésével és a FolkEurópa kiadó részvételével alakult meg 2003-ban a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás, amely a mai napig a hazai zeneipari szcéna megkerülhetetlen tagja, mára a nemzetközi nép-és világzenei terület egyik legfontosabb európai szereplője.

A Hangvető hozta Magyarországra a világzene legjelentősebb rendezvényét, a Worldwide Music Expót (WOMEX), és kezdeményezésükre 2006 óta a MÜPA minden évben megrendezi a Magyar Népzene Ünnepe rendezvényt.

Liber Endre az ötletgazdája, szerkesztője és rendezője a MÜPA több mint 10 éve futó

Világraszóló koncertsorozatának is, amelynek 2024. évi koncertje a Szabad zene cimbalomra és tárogatóra címet viselte és Lajtha László népzenei gyűjtései alapján, a Lajtha-örökséget ápoló egységes koncepció részeként állítottak színpadra.

A kitüntetett sokrétű zenei tevékenysége mellett a bicskei Lajtha Ház Kulturális Központ művészeti vezetőjeként is ismert, amelynek programjai Lajtha László szerteágazó szellemi örökségéhez kapcsolódnak. A házban egy hangstúdió-komplexum és koncertterem mellett egy állandó Lajtha-kiállítás is helyet kapott. A célok között van a tavaly először megvalósult Lajtha Fesztivál évenkénti megszervezése is

MTVA/Felvidék.ma