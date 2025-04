Megerősítik és összehangolják az ellenőrzéseket a száj- és körömfájás miatt

A központi válságstáb döntése alapján a szlovák belügyminisztérium (MV SR) újabb intézkedéssorozatot fogadott el a ragadós száj- és körömfájás terjedésének megakadályozása érdekében. Ma újra ülésezik a válságstáb.

Miután Dercsika községben a járvány újabb kitörését erősítették meg, fokozzák a megelőző tevékenységeket és a szolgálatok, különösen a rendőrség és a tűzoltóság, valamint a mentőszolgálat tevékenységét.

A Szlovák Pénzügyi Igazgatósággal egyeztetve hétfőtől ideiglenesen lezárják a kevésbé használt határátkelőhelyeket, különösen a Magyarországgal határos szakaszokon. A rendőrség felszabaduló kapacitásait a gazdaságok és az állatszállítás intenzív ellenőrzésére fordítják az országon belül. Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerügyi Hivatallal együttműködve szúrópróbaszerűen és célzottan ellenőrzik az állategészségügyi intézkedések betartását.

Ezzel egyidejűleg a belügyminisztérium technikai támogatásával drónokat is bevetnek, ezzel is növelve az ellenőrzések hatékonyságát a veszélyeztetett területeken. A belügyminisztérium a válságkezelési részlegen belül továbbra is logisztikai és személyi támogatást nyújt az érintett gazdaságok felszámolásához, és koordinálja az integrált mentési rendszer valamennyi összetevőjének tevékenységét.

Jelenleg a detrekőcsütörtöki tenyészet felszámolása zajlik, majd az erre kijelölt egységek Dercsikába vonulnak át. A belügyminisztérium ugyanakkor felszólítja a polgárokat, különösen a mezőgazdasági vállalkozókat, hogy tartsák be az elrendelt intézkedéseket, és teljes mértékben működjenek együtt. Az előírások kijátszására vagy a tények eltitkolására tett kísérletek a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság veszélyeztetésének tekinthetők – áll a belügyminisztérium nyilatkozatában.

A Központi Válságstáb ülésére ma, április 6-án, vasárnap 18.00 órakor kerül sor a belügyminisztérium épületében. Az ülésre a Szlovák Köztársaság egész területén a ragadós száj- és körömfájással kapcsolatos szükségállapot kihirdetése miatt kerül sor. Az ülést követően sajtótájékoztatón tájékoztatják a nyilvánosságot a válságstáb intézkedéseiről.

SZE/TASR/Felvidék.ma