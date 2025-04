Kedden folytatódik a parlamenti ülés

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselői április 8-tól, keddtől folytatják ülésüket a parlament 33. ülésszakán. A héten napirendre kerül a nonprofit szervezetekről szóló törvény módosításának vitája is.

Kedden a képviselők a belügyminisztérium törvényjavaslataival kezdik a rendes ülést. Folytatják például a járványellenes intézkedésekkel összefüggésben a természetes személyeknek okozott károk megtérítéséről szóló törvénytervezet megvitatását. Ennek célja, hogy bevezessék a kártérítés igénylésének lehetőségét azon személyek számára, akiket a COVID-19 betegséggel kapcsolatos intézkedések megsértése miatt megbírságoltak, vagy akiknek az állami karanténban való étkezésükért fizetniük kellett.

A programpont szerint a törvényhozóknak vissza kellene térniük a szlovák alkotmány módosításának vitájára is. A kormány javaslatáról itt olvashatnak bővebben. Javasolják például, hogy az alkotmányban rögzítsék a két nem – férfi és nő – létezését, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőséget a munkabér tekintetében. Emellett a gyermekek örökbefogadására és az oktatásra vonatkozó rendelkezéseket is be szeretnék iktatni az alkotmányba. A javaslat célja továbbá Szlovákia szuverenitásának megvalósítása értékek, kulturális és etikai kérdések terén. Az ellenzéki kereszténydemokrata pért, a KDH is benyújtotta saját javaslatát ennek kapcsán. Mindkét módosító indítványt közös vita keretében vitatják meg.

Számos indítvány is szerepel a napirendi pontok között. A plenáris ülésen tárgyalják például médiatörvény, a koalíciós párt, az SNS által benyújtott módosítását. Ennek célja többek között a helyesbítéshez való jog intézményének újbóli bevezetése. A nonprofit szervezetekről szóló törvény módosítására is sor kerül az SNS részéről. A módosítás a szervezetek átláthatósági jelentés készítésére vonatkozó kötelezettség bevezetését és a lobbizás szabályozását javasolja.

A képviselők megvitatják továbbá a „politikai és magánérdekek előmozdítása érdekében a közérdekű szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetekről szóló törvénnyel kapcsolatos jogalkotási folyamattal való visszaélésről” szóló állásfoglalást is.

A törvényhozók várhatóan több ellenzéki törvényhozási indítványt, valamint a kormánytagok visszahívására irányuló indítványaikat is tárgyalni fogják. Megvitatják például a bizalmatlansági indítványokat a kormánykabinet, Martina Šimkovičová kulturális miniszter (SNS-jelölt), Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas-SD) és Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter (SNS-jelölt) ellen.

SZE/Felvidék.ma/TASR