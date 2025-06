Mi, magyarok összetartozunk – Pozsonyban is!

A trianoni diktátum 105. évfordulójának előestéjén különös élményben lehetett része annak, aki Pozsony Óvárosában sétált éppen: a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes „az összetartozást táncolta el” a jelenlegi szlovák fővárosban. A villámcsődületet szervező Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója, Hideghéthy Andrea a Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsorában beszélt a magyarság határtalan összetartozásáról és arról, hogy ezt miért is ne mutathatnánk meg Pozsony főterén is?

A szemlélődők végül nagy tapssal jutalmazták a Szőttes táncát a Roland-kútnál.

Hideghéthy Andrea elmondta: ez is azt mutatja, hogy a trianoni békediktátum 105. évfordulóján érdemes volt összehozni ezeket a szálakat, melyek a nemzeti összetartozás napján összekötik a magyarságot, az egész nemzetet.

Mindazt, amit akkor, 105 évvel ezelőtt szétszakítottak, mi újra elkezdjük összefonni, szőni egy egész szőttessé. És ezt az összetartozást táncolta el Pozsony főterén a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes.

Azt mutatták be ezzel a tánccal, hogy összetartozik a fiú és a lány, a férj és a feleség, a felvidéki magyar a szülőföldjével.

Adódik a kérdés – ami a műsorban is felmerült –, hogy ha összeköt bennünket a közös történelmünk, táncaink, népdalaink is közel állnak egymáshoz, akkor miért is van annyi vita a szlovákok és magyarok között?

Hideghéthy Andrea szerint a kulturális sokszínűség, mint európai érték, a szlovák nemzet számára is egy pozitív üzenet kell hogy legyen.

„Talán kevésbé ismernek bennünket, kevésbé ismerik a mi kultúránkat, ezért azt gondolom, hogy a nyilvánosság előtt való bemutatkozás nagyon fontos”.

szd/Felvidék.ma