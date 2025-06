Balony a jövőt építi – interjú Tovaryš Krisztián polgármesterrel

Balony község életében az elmúlt években több előremutató fejlesztés is megvalósult, miközben a helyi közösség építése és a fiatalok megtartása is hangsúlyos szerepet kapott. JUDr. Tovaryš Krisztiánnal, a csilizközi község polgármesterével mások mellett a megválasztása óta elért eredményekről, az eddig megvalósult fejlesztésekről, a következő időszak terveiről, illetve a község hosszabb távú fejlesztési elképzeléseiről is beszélgettünk.

Már közel három év telt el azóta, hogy megválasztották a község elöljárójának. Miképp értékeli az eddig elvégzett munkát? Milyen célkitűzéseket sikerült megvalósítani a ciklus első felében? Melyek voltak az elmúlt két-három év legfontosabb fejlesztései a faluban – akár infrastrukturális, akár közösségi szempontból?

Valóban, 2022-ben választottak meg polgármesternek a községben. Amikor a választási kampány volt, akkor én előre megmondtam, hogy nem tudok semmit sem ígérni, ugyanis nem tudom, mit hoz a jövő. A szomszédunkban háború zajlik, s ennek következtében sem lehet előre tervezni, nem lehet tudni, hogy mikor készülődhet egy nagyobb háború. Mindig azt szoktam hangoztatni, hogy nem tudok ígérni semmit. Mert, aki megígér valamit, azt mindig be is kell teljesíteni. Én a kampánykor is azt mondtam, hogy amit lehet, azt teljesítem. Véleményem szerint így is történt.

Mind ez idáig a legkiemelkedőbb fejlesztésnek egy korábban „elfeledett” vagy inkább egy „véghez nem vitt” projektet emelnék ki, mégpedig azt, hogy egy teljesen új – kb. 450 méter hosszúságú – utcát fogunk nyitni. Ennek a fejlesztésnek az első etapja már majdhogynem le is záródott, ugyanis az utcát felszereltük új infrastruktúrával, új transzformátorral, valamint új vízvezetékekkel. Ezzel a fejlesztéssel összesen huszonnégy családnak tudunk telket biztosítani.

Jelen pillanatban tizenegy-tizenkét eladott teleknél tartunk, tehát az ingatlanok fele már elkelt, és már javában folynak az építkezések is. E fejlesztés lebonyolítását sem ígértem meg a kampány során, de bízzunk benne, hogy sikeresen véghez is tudjuk majd vinni, reményeink szerint még ebben az esztendőben.

A következő fejlesztés, amit még mindenképp megemlítenék, szintén folyamatban van. Kisebb-nagyobb pályázatoknak köszönhetően egy műfüves pálya épül a helyi futballpálya mellett. A terveink szerint ez egy 40×20 méteres multifunkcionális pálya lesz.

A helyi katolikus templomon is sikerült felújításokat végezni az elmúlt időszakban, és a munkálatok jelenleg is folytatódnak. Mindezek mellett természetesen több kisebb mértékű beruházás is megvalósult a községben.

Milyen szerepet játszanak a helyi civil és polgári szervezetek a falu életében? Kikkel működik együtt szorosabban az önkormányzat, és milyen területeken?

2022-ben, amikor polgármesternek választottak, kaptam olyan véleményeket, hogy az önkormányzatnak biztosan „nem lesz pénze a sportra”. Én viszont mindenképpen úgy próbáltam gondolkodni, hogy a községben semmilyen civil szervezet se szenvedjen kárt.

A helyi sportszervezettel is nagyon jó az együttműködés. Ahogy említettem, egy multifunkciós pálya épül, de a szervezetet mások mellett több dologgal is segítettük. A futballpályára például egy automata öntözőberendezés is fel lett szerelve, az öltöző melegvízrendszerét is bebiztosítottuk, valamint a 2023-as évben – a kormánynak köszönhetően – új szigetelést is kapott az épület.

Az önkormányzattal nagyon fontosnak tartjuk a nyugdíjas szervezetet is, tehát a nyugdíjasokkal való együttműködést. Számukra is sikerült egy nyugdíjas klubot berendezni, ahol minden hétfőn találkoznak.

A helyi katolikus egyházközséggel is próbálunk szorosabban együttműködni. Velük például a helyi nótaestet is közösen szervezzük meg évente. Augusztus 30-án egy nagyon szép lelki esemény lesz a községünkben, ugyanis egy lélekharangot fogunk átadni, melynek elkészítését az önkormányzat is nagyban támogatja.

Mindemellett a többi helyi szervezettel is jó az együttműködés. Kiemelném például az önkéntes tűzoltó testületet, ahol én mint parancsnok tevékenykedek. A tűzoltókkal nagyon jó a viszonyunk, próbálunk az egyes akciók során minden lehetőséget kihasználni. Ott segíteni egymást, ahol csak tudjuk. Nemrégiben a környékünkön megjelent a száj- és körömfájás betegség, mely időszak során a fiúk több mint 240 órát szolgáltak a közel másfél hónap alatt.

De van a Rákóczi Szövetségnek is helyi szervezete a községünkben. Ők az idei esztendőben már a harmadik alkalommal szervezik meg a balonyi „Rákóczi tábort”.

Egy falut nagyban támogató szervezet is működik a községünkben, amelyet többedmagammal én hoztam létre, Vörös Vilmossal és Makó Hajnalkával, ez pedig nem más, mint Pro Balony Polgári Társulás. E társulásnak köszönhetően évente több mindent próbálunk szervezni, és az a fő célunk, hogy segítsük a falu életét, illetve, hogy segédkezzünk az egyes rendezvényeknél.

Az említett társulásnak köszönhetően lett átadva az önkéntes tűzoltó testület számára egy pavilon is, melyben ki tudtunk állítani egy 1928-ból származó tűzoltószekeret. Mindemellett célul tűztük ki például a helyi „Homokos tó” megtisztítását, ebben az évben pedig egy másik pavilont is át fogunk adni.

Beköszöntött a nyár, mely évszak kiemelt időszakát képezi a közösségi rendezvényeknek. Milyen programokkal, eseményekkel készül az önkormányzat a következő hónapokra?

Valóban, nyáron mi is próbálunk mindig szervezkedni. Ahogy említettem, az utóbbi években a balonyi „Rákóczi tábor” meghatározó részét képezi a községnek, főképp a nyári időszaknak. A tábor július harmadik hetében veszi kezdetét. A szervezők mellett az önkormányzat is próbálta segíteni a szülőket, hogy ne legyen számukra nagyon megterhelő a kiadás, hiszen tudjuk, mennyibe kerülnek napjainkban a nyári táborok, valamint az is, hogy milyen kiadások nehezednek a szülőkre. Július harmadik hetében az óvodák általában már zárva szoktak tartani, s ezért is próbáltuk meg ezt az időpontot „belőni”, hogy a szülők a gyermekeket el tudják helyezni.

A tábornak óriási sikere van. Általában negyvenöt gyermekre tervezünk – ennyi főt tesz ki a buszkapacitás létszáma –, s egy egynapos kirándulás is a tábor részét képezi. Természetesen, a gyermekeket kísérő felnőtteket is hozzá kell ehhez számolni. A jelentkezés a balonyi „Rákóczi táborba” huszonnégy óra leforgása alatt be is telt. Sokan még utólag is jelentkeztek, viszont már nem tudtuk bevenni őket, ugyanis nem akarjuk túlterhelni a segítőinket.

A helyi Rákóczi Szövetségben pedagógusok tevékenykednek. Név szerint: Tovaryš Veronika, Kozma Beáta, Vida Katalin, Mahely Ildikó és Vass Bea. Viszont rajtuk kívül többen is vannak, akik be szoktak segíteni.

A községünkben július második hetében valósul meg a búcsú. A jeles eseményre mások mellett futballtornával, átadóval, valamint utcabállal is készülünk. Utána a nyár számunkra egy csöppet lecsendesedik, ugyanis a legtöbben ilyenkor mennek kirándulni.

A falunap az idén augusztus 30-án lesz a településünkön. A szombati napra több nézőcsalogató előadót és produkciót is sikerült leszerveznünk. MC Hawer és Tekknő mellett Lofti Begi, valamint DR BRS is fellép az idei falunapon. Természetesen a nótakedvelőkre is gondoltunk, így Nagy Noémi és Hetényi Gergő is szerepel az idei fellépők között.

Egyes településeken gyakran komoly kihívást jelent a fiatalok megtartása. Mit tud tenni a község vezetősége ennek érdekében? Vannak-e fiatalokat célzó kezdeményezések?

Mindenképpen fontosnak tartjuk a fiatalokat célzó kezdeményezéseket. Az első fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy megtartsuk a helyi óvodát, hogy a szülőnek legyen hova vinnie a gyermekét. A balonyi óvoda még 2017-ben – az előző polgármesternek köszönhetően – újult meg. A fejlesztésnek köszönhetően egy korszerűbb, modernebb és gazdaságosabb óvodát sikerült létrehozni. Az intézmény területe hatalmas, tehát nem csupán harminc, hanem akár hatvan gyermek befogadására is alkalmas volna.

A másik, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, az a fiatalok letelepedésének a bebiztosítása. Tehát, ha azt szeretnénk, hogy a fiatalok itt maradjanak a községben, akkor biztosítani kell számukra építkezési telkeket. Én ezt a törekvést 2022-ben prioritásnak vettem, s ahogy említettem, minden bizonnyal még az idén sikerül majd teljes szakaszában átadni egy új utcát, amelynek saját neve is lesz.

Polgármesterként milyen hosszabb távú célokat, terveket fogalmazott meg a jövőt tekintve? A már ismertetett fejlesztések mellett, milyen beruházások előkészítése van még folyamatban?

Természetesen több beruházás előkészítése is folyamatban van. Mindenképpen fontosnak tartom a járdák rekonstrukcióját is. A községben egy kb. 2,2 kilométer hosszúságú járdaszakasz található, amit fel szeretnénk újítani. A fejlesztésre keressük a legjobb lehetőséget, mivel ez egy hatalmas kiadása lenne a falunak.

A következő dolog, amire mindenképpen próbálunk megoldást találni, az az, hogy az egyik utcánkban a vízelvezetéssel vannak gondjaink, ugyanis a nagy esőzések következtében megmarad az úton az esővíz, több esetben hosszú ideig. Az út mellett egyfajta elvezető rendszert szeretnénk majd kialakítani.

Egy hosszútávú terv is szerepel a tarsolyunkban. Mind ez idáig húsz bérlakás található a községünkben. Ezt a számot szeretnénk növelni, tehát a jövőben több bérlakást is szeretnénk építeni, átadni. E fejlesztés is azt a cél szolgálná, hogy megpróbáljuk itt tartani a fiatalokat.

Milyen szerepet kap a környezettudatosság, fenntarthatóság a község működésében? Van-e esetleg valamiféle zöldítési program, szelektív hulladékgyűjtés vagy energiatakarékossági törekvés a településen?

Természetesen, fontosnak tartjuk a környezettudatosságot is. A tavalyi évben kiemelkedő volt például az, hogy a szelektív hulladékgyűjtés a községünkben 65 százalékos volt. Jelen pillanatban pedig 75 százaléknál tartunk, tehát próbáljuk tudatosan szelektálni a kommunális hulladékot. Hogy mindez egyre gazdaságosabb legyen, az embereket is próbáljuk rávenni arra, hogy szelektálják azt a szemetet, amelyet ők maguk termelnek. Mindennek a törekvésnek a látható eredményei már most is megfigyelhetőek.

Megemlíteném továbbá, hogy egy általunk benyújtott pályázatnak köszönhetően sikerült 140 ezer eurót nyernünk egy gyűjtőudvar kiépítésére. Ez a fejlesztés is még az idei év folyamán fog megvalósulni.

Az energiagazdasági szempontból például a községházán egy húszas napelemrendszerű, 8,2 kw-os napelemrendszer lett felépítve. Az ilyesfaja fejlesztéseket is szeretnénk tovább folytatni a jövőben is. A futballpályán pedig – mint már említettem – melegvizes, napelemes rendszerrel működünk.

Minden évben új fákat is ültetünk a község területén, tehát a falu „zöldítése” is folyamatban van. Igyekszünk minden esetben megtalálni a leggazdaságosabb megoldást, mégpedig úgy, hogy közben a környezetünket is próbáljuk a legjobb tudásunk szerint óvni.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma