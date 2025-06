A magaviseletet is szóban értékelhetnék a jövőben

Az oktatási minisztérium be akarja vezetni a szóbeli értékelést a 6., 7., 8. és 9. osztály tanulói számára. Újonnan szóban értékelhetnék például a diák magaviseletét is. Néhány tantárgynál, mint a középiskolás diákoknál is, megmaradna az osztályzat vagy az osztályzat és a szóbeli értékelés kombinációja.

Ez az oktatási törvényt módosító javaslatból derül ki, melyet tárcaközi egyeztetésre nyújtott be a minisztérium.

A tanárok szóban értékelnék a diákok oktatás során elsajátított tudását, képességeit és készségeit, valamint a személyiségük fejlődését. A magaviseletet osztályzattal, szóban vagy ezek kombinációjával is értékelhetnék.

A minisztérium szerint a magaviselet szóbeli értékelése a diák viselkedését ismertető leírás lenne. A bizonyítványon azon tantárgyaknál, melyeket nem szóban, osztályzattal vagy azok kombinációjával értékelik, már nem állna az „aktívan abszolválta” kifejezés, mivel a tárca szerint zavaró. Ezen tantárgyak értékelésére az „abszolválta”, „nem abszolválta” vagy „felmentett” kifejezést használnák a jövőben.

Felvidék.ma/TASR