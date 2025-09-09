Viskupič: A gyűlöletpolitikának nincs helye a jelenben és a jövőben

A holokauszt és a faji erőszak áldozatainak emléknapján a szlovákiai történelem egyik legsötétebb időszakára emlékezünk: a zsidótörvényként elhíresült Zsidó kódex 1941. szeptember 9-i elfogadása a gyűlölet és az intolerancia politikájának kifejeződése volt. Az évforduló alkalmat ad arra, hogy ne csak a múlt borzalmaira emlékezzünk, hanem tisztelegjünk azok bátorsága előtt is, akik a fenyegetések és megfélemlítések ellenére sem voltak hajlandók kollaborálni, és üldözött honfitársaik életét mentették meg.

„Ma ismét emlékeztetnünk kell magunkat arra, milyen tragikus következményekkel járhat, ha a gyűlölet, az agresszió és a tiszteletlenség utat talál a politikába, és politikai eszközzé válik. Mindez akkor történt, amikor még nem léteztek közösségi hálózatok és modern technológiák. Éppen ezért még figyelmeztetőbb a jelenkorunk számára, amikor felelőtlen politikusok és követőik élő célponttá teszik ellenfeleiket és bírálóikat. A hazugságok, álhírek és gyűlölet nyilvános terjesztése az állam szétzilálásához és mindannyiunk biztonságának veszélyeztetéséhez vezet” – hangsúlyozta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke a megyei zsinagógában tartott megemlékezésen.

”Az ilyen megnyilvánulásokból, amelyek a szabadság és a demokrácia korlátozásához vezethetnek, ma már túl sok van a politikai térben és a közösségi hálózatokon ahhoz, hogy szemet hunyjunk felettük vagy közömbösek maradjunk. A mai emléknap jelentősége tehát nem csupán a múltba való visszatekintésben rejlik, hanem abban a felhívásban is, hogy olyan jelent és jövőt alakítsunk, amelyben a gyűlöletpolitikának nem lehet helye, és nem fajulhat pusztító méretűvé” – jegyezte meg a megyeelnök.

Viskupič hozzátette: a folyamatosan jelen lévő antiszemitizmus különösen veszélyes, mivel mindig új formát ölt, és képes cinikusan felcserélni az áldozat és a bűnös szerepét.

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke Szereden rótta le tiszteletét a holokauszt és a faji erőszak minden áldozata, hozzátartozóik és a túlélők előtt.

„Őszinte köszönetemet fejezem ki mindenki iránt, akit a népek igazai között tartanak számon, és mindazoknak, akik Nagyszombat megyében is azon fáradoznak, hogy ne feledkezzünk meg a szomszédainkról. Köszönet illeti azokat is, akik azon dolgoznak, hogy a tiszteletlenség, gyűlölet és agresszió megnyilvánulásai se a valóságban, se a virtuális térben ne ismétlődhessenek meg” – fogalmazott Berényi.

BN/Felvidék.ma/TTSK