Folytatódik a vasútvonal felújítása Füleken – visszatérhetnek a gyorsvonatok is

A nógrádi térségben gőzerővel zajlik a vasúti pálya átfogó felújítása Ipolygalsa és Fülek között, amely az egyik legrosszabb állapotú szakasznak számított egész Szlovákiában. Az elmúlt hónapokban a füleki főállomás is jelentős beruházásokat kapott. Hogy a felújítás után visszatérnek-e ide a gyorsvonatok, arról még nem született végleges döntés, a közlekedési minisztérium azonban ezt a lépést tervezi.

Több mint 24 millió eurós beruházás

Az Ipolygalsa és Fülek közötti, több mint nyolc kilométer hosszú vasúti szakasz Szlovákia egyik legrégebbi vasútvonalához tartozik. A májusban kezdődött komplex felújítás összértéke meghaladja a 24 millió eurót. A munkálatokat örömmel fogadta Fülek város önkormányzata, amely korábban többször is felhívta a figyelmet a pálya rossz műszaki állapotára.

„Természetesen nagyon örülünk annak, hogy végre az egyik legrosszabb állapotú fővonal, az Ipolygalsa–Perse–Fülek szakasz prioritási listára került, és hogy a munkálatok valóban nagy ütemben és időben zajlanak”

– nyilatkozta Agócs Attila, Fülek polgármestere.

Decemberre kész lehet a szakasz

A Szlovák Vasúttársaság tájékoztatása szerint szeptemberben befejeződtek a sínpálya lefektetésének munkálatai, és jelenleg a vonal irány- és magassági korrekciója zajlik.

„A gépi alátámasztás után következik a sínek összehegesztése, a zúzottkő ágyazat végső rendezése, valamint a biztonsági jelzések és a pályatartozékok kihelyezése. Az építmények felújítása már befejeződött, jelenleg a környező tereprendezés folyik. Dolgoznak továbbá a Perse, Ipolygalsa és Fülek megállóhelyek peronjain, valamint a kábelvezetékek lefektetésén és az új világítóoszlopok telepítésén is” – részletezte Petra Lániková, a vasúttársaság szóvivője, hozzátéve, hogy a munkálatok befejezési határideje december 10.

Petíció után ígéretet kaptak a gyorsvonatok visszatérésére

Agócs Attila felidézte, hogy az Ipolygalsa és Fülek közötti szakasz rossz állapota miatt néhány évvel ezelőtt a füleki főállomást kizárták a gyorsvonati forgalomból. A döntést az utazási idő rövidítésével indokolták a Zólyom–Kassa vonalon, a város lakosai azonban petíciót is indítottak a lépés ellen.

„Akkoriban ígéretet kaptunk arra, hogy ha a vonal megújul, és sikerül visszanyerni azokat a perceket, amelyek szükségesek a Kassa felé tartó menetrend pontos működéséhez, a gyorsvonatok visszatérhetnek a főállomásra”

– tette hozzá Agócs. Mint elmondta, végleges információ még nincs a gyorsvonatok visszatéréséről, ám az állam az elmúlt hónapokban a főpályaudvar részleges felújításába is beruházott.

Megújult az állomásépület is

A vasúttársaság szóvivője elmondta, hogy 2024-ben több mint 100 ezer euró értékben megújult a füleki főállomás régi felvételi épületének tetőszerkezete és előcsarnoka, valamint új szociális helyiségek is készültek az alkalmazottak számára.

Visszatérhetnek a gyorsvonatok Fülekre

A Szlovák Köztársaság Közlekedési Minisztériuma megerősítette, hogy az Ipolygalsa–Fülek szakasz felújítása után terveik szerint ismét a füleki főállomáson haladnának át a gyorsvonatok.

„A járatok végleges útvonalát a menetrendi kapcsolatokhoz, illetve a zólyomi és kassai átszállási lehetőségek megtartásához kell igazítani. A személyvonatok esetleges visszatéréséről csak a lezárások befejezése után, a forgalmi lehetőségek kiértékelését követően születik döntés”

– közölte Petra Poláčiková, a közlekedési minisztérium szóvivője.

Ideiglenes forgalomkorlátozások

A vasútvonal felújítása ideiglenes forgalmi korlátozásokat is okozott Füleken. Augusztusban egy hétre lezárták a kis füleki állomásnál található vasúti átjárót, a gépjárművezetőknek kerülniük kellett a környező településeken át. Az átjáró szombaton este 20 és 24 óra között ismét lezárásra kerül, majd éjfél után további négy órára fokozatosan a persei és az ipolygalsai vasúti átjárók is zárva lesznek.

