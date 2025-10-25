Home Ajánló Csetlibotli – Z. Németh István gyermekkönyve
Ajánló

Csetlibotli – Z. Németh István gyermekkönyve

Gyermekversek

KA
KA
A kötet borítója

Csudás dolgok vannak ebben a verseskötetben rímekbe, ritmusos sorokba szedve Porvárról, Lárról, Koller Elek rollerboltjáról, Fa János varázsló szenzációs mutatványáról.

De tréfás, vicces strófák is akadnak bőven, például a macskák álmát elsoroló Macskapitány énekében, az egér sajthoz intézett beszédében, a nehéz szöveges feladatokat leíróban. És vannak egészen titokzatosak és furcsák is, levelek szívdobogása hallik, kő kacag, márvány cseng, mézillat ringat, pillangók szárnyáról kék pereg, Misi kapitány különös hajója álmodó gyerekekkel járja bennük a Balaton vizét éjjel.

A kötet az új versek mellett válogatást nyújt a költő gyerekeknek szóló eddigi legjobb lírai alkotásaiból Török Eszter színes illusztrációival igazán teljes művészi élményt kínálva a kisebb és nagyobb versolvasóknak egyaránt.

A Kabóca-könyvek sorozatban jelent meg az Anser Társaság gondozásában. Kapható a könyvesboltokban, megrendelhető a kiadó honlapján.

KA/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Kabóca 2025. évi októberi számának ajánlója

A csicsói tűzvész után újra megjelent a Szűz...

Megjelent Balla Margit Zokni kutya és társai című...

A békakirály történetéről szól a Bagoly mondja podcast...

Ünnepi hangverseny

Élő közvetítések és filmkülönlegességek az ’56-os forradalom emléknapján...

Országos és helyi hírekről is olvashatunk a Kürtös...

217 nap – Wittner Mária emlékére

A Magyar magazin október 22-i műsorajánlója

Mikó István 75 – Műsorok az ünnepelt tiszteletére...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma