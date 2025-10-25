Csetlibotli – Z. Németh István gyermekkönyve

Csudás dolgok vannak ebben a verseskötetben rímekbe, ritmusos sorokba szedve Porvárról, Lárról, Koller Elek rollerboltjáról, Fa János varázsló szenzációs mutatványáról.

De tréfás, vicces strófák is akadnak bőven, például a macskák álmát elsoroló Macskapitány énekében, az egér sajthoz intézett beszédében, a nehéz szöveges feladatokat leíróban. És vannak egészen titokzatosak és furcsák is, levelek szívdobogása hallik, kő kacag, márvány cseng, mézillat ringat, pillangók szárnyáról kék pereg, Misi kapitány különös hajója álmodó gyerekekkel járja bennük a Balaton vizét éjjel.

A kötet az új versek mellett válogatást nyújt a költő gyerekeknek szóló eddigi legjobb lírai alkotásaiból Török Eszter színes illusztrációival igazán teljes művészi élményt kínálva a kisebb és nagyobb versolvasóknak egyaránt.

A Kabóca-könyvek sorozatban jelent meg az Anser Társaság gondozásában. Kapható a könyvesboltokban, megrendelhető a kiadó honlapján.

KA/Felvidék.ma