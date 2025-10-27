Csíkszentkirály a gondolatok és színek nyári otthona

A Rovás Nemzetközi Alkotótábor tíz napot töltött a nyáron Erdélyországban, Csíkszentkirályon. A tábor idei témája „Semmi és végtelen”. A színekkel ezeket a gondolatokat kellett megfogalmazni.

A szervezők annak a véleményüknek adtak hangot, hogy ez a két szó foglalja össze a legpontosabban mindazt, ami körülvesz bennünket és ami belül zajlik. Az ember semmi a végtelenhez képest és minden a semmihez képest. Az egyén középen áll a lét és nemlét, a kérdés és válasz, a pillanat és örökkévalóság között. A művészek ezt a középpontot keresik ecsetvonással, színnel és mozdulattal. Tehát nem elméleti alapon. A semmi nem az ürességet rejti, hanem a lehetőséget, a végtelen sem távolságot jelent, hanem a teljességet. Ebben a feszültségben születnek a művek és ebben találjuk meg nézőként önmagunkat.

Ez a tábor mindig is több volt egy nyári programnál. Ez egy szellemi műhely, ahol a művészek nem csak alkotnak. A résztvevők határon innen és túl – különösen sok lengyelországi művész – nemcsak alkotnak, hanem megosztanak valamit abból a látásmódból, miképpen látják az életet. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Kovács Ágnes, a kassai MaJel Rovás Központ programigazgatója ezt a tárlatot október 24-én, csütörtökön székházukban.

Ezután köszönetet mondott mindenkinek, aki segített, hogy ez a tábor idén megvalósuljon. Elsősorban Szabó Ottónak, a Rovás elnökének, „aki vállán vitte nemcsak ezt a tábort, hanem még további hármat”. Azután Csíkszentkirály polgármesterének, Székely Ernőnek, s az alkotóknak, akik műveikkel az emberi létezés terét mutatják meg. Ezzel megnyitotta a tárlatot, ahol a képek mesélnek – mindenkinek mást –, s így mindenki megtalálhatja saját középpontját a semmi és végtelen között.

A képek november 18-ig várják a látogatókat.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma