Úgy tűnik, hogy a legvérmesebb háborúpárti európai vezetők oroszellenes szankciópártisága pontosan addig terjed, amíg az más országok gazdaságát károsítja, amint azonban a szankciók a saját érdekeiket veszélyeztetik, rögtön változik a hozzáállásuk. Most, hogy azok hatása a német energiarendszert is elérte, a kancellár rögtön felmentést kér három érintett olajfinomítójuk számára.

Friedrich Merz tárgyalásokat kezdett Donald Trump kormányával, hogy mentességet kérjen az Oroszország elleni szankciók alól, amelyek a Rosznyeft és a Lukoil orosz olajcégeket sújtják.

Berlin arra hivatkozik, hogy a három olajfinomítót üzemeltető Rosneft Deutschland már 2022 óta német állami felügyelet alatt áll, és gyakorlatilag független az orosz anyavállalattól.

Ezek a létesítmények Németország olajfeldolgozó kapacitásának mintegy 12 százalékát biztosítják, s a német kormány attól tart, hogy ha leállnak, az tovább gyengítheti az amúgy is stagnáló gazdaságot és újabb energiaválságot idézhet elő.

Közülük a schwedti üzem különösen kritikus helyzetben van, mivel ide a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkezik a nyersolaj, ami kulcsfontosságú Németország ellátása szempontjából. S itt aztán joggal kaphatjuk fel a fejünket.

Németország tehát nem az Oroszország elleni értelmetlen szankciók eltörlését akarja, hanem jellemző módon kiskaput keres, hogy megóvja gazdaságát a korlátozások rájuk nézve hatásaitól, amikor az orosz érdekeltségű finomítók számára felmentésért kilincsel. A kancellár véleménye szerint ez azonban egyáltalán nem ellentmondás, csupán a német gazdaság védelme.

Érdekes viszont, hogy amikor a magyar és a szlovák kormány védi a saját gazdaságát a szankciók negatív hatásaitól, akkor a németek a leghangosabbak a bírálatok megfogalmazásában.

Ugyanakkor az is nagyon figyelemreméltó, hogy Merz nem háborodott fel és nem tiltakozott Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentése miatt, aki azt találta mondani, reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Magyarország és Szlovákia energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket…

NZS/Felvidék.ma