A magyar kulturális élet fellendítését is szolgálja a besztercebányai alkonzulátus új kiállítótere

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Új kulturális – közösségi térrel gazdagodott Besztercebányán a Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége alá tartozó alkonzulátus. A frissen kialakított kiállítási térben október 30-án nyitották meg az első tárlatot.

A Quo vadis címet viselő tárlat egy magyar és egy szlovák neves képzőművész közös kiállítása, mely a képzőművészet összetartozása és a két nemzet közötti szoros kapcsolat jelképe is egyben. Baranyai Levente festőművész Budapestről, Jaroslav Drotár szobrászművész pedig Homonnáról hozta el műveit Besztercebányára.

Venyercsan Pál (k.) (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Venyercsan Pál, a pozsonyi Liszt Intézet igazgatója az kulturális tér átadásán kifejtette:

„A mai nap igen fontos pillanat, hiszen új elemmel bővül az intézmény tevékenysége. Reményeink szerint kulturális programok sora veszi ma kezdetét a besztercebányai alkonzulátus épületében.”

A kulturális intézet igazgatója elmondta, nem csupán Pozsonyban fejtik ki tevékenységüket, igyekeznek Szlovákia-szerte programokat szervezni.

Balogh Csaba (k.) (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Besztercebányával is remek a kapcsolat ezen a téren. A Liszt Intézet közreműködésével tavaly a Közép-szlovákiai Múzeum Thurzó-háza adott otthont a Libay Sámuel aranyműves, ötvösművész filigrán remekműveit felvonultató kiállításnak. Erről bővebben ITT írtunk. Mindemellett zenei téren is együttműködnek.

Az október utolsó napjaiban átadott kiállítási helyiséggel kapcsolatban a Liszt Intézet igazgatója jelezte: célja a magyar vonatkozású kulturális élet fellendítése a besztercebányai alkonzulátus történelmi épületében.

Adela Capcarová, Jaroslav Drotár és Baranyai Levente (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Dr. Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete jelezte, fontosnak tartották, hogy a Szlovákia szívének is tartott Besztercebányán is legyen külképviselete Magyarországnak, így jött létre az alkonzulátus, amely lassan öt éve működik a Felső utcai történelmi épület falai között.

Dr. Bárkányi József alkonzul egy kicsi, ám lelkes csapattal dolgozik itt

– hangzott el az ünnepségen.

Lara Abou (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A nagykövet elmondta, most jött el az ideje, hogy kulturális élettel is megtöltsék az alkonzulátus épületét.

„Szeretnénk szerves részesei lenni a besztercebányai kulturális életnek”

– fogalmazott a jövővel kapcsolatban a nagykövet.

Balogh Csaba, Baranyai Levente és Bárkányi József (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kiállító művészeket Adela Capcarová, az Adela Art Gallery vezetője, a tárlat kurátora mutatta be.  Mint elmondta, a közös kiállítás célja a képzőművészeten keresztül a két nemzet kapcsolatának erősítése.

Baranyai Levente elismert magyarországi festőművész Besztercebányán bemutatott festményei különleges technikával készültek. Alkotásain tájak szegmensei tűnnek fel. Jaroslav Drotár alkotásaira az organikus motívumvilág jellemző. A kiállításról az alábbi képriportunkban számoltunk be.

A tárlat egy részlete (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A megnyitót Lara Abou zenei programja tette még színesebbé.

Venyercsán Pál portálunknak elmondta: igyekeznek szerteágazó kulturális programokat létrehozni Besztercebányán. Tárlatok mellett koncertek, illetve egyéb művészeti előadásoknak, szakmai napoknak, de akár szimpóziumoknak is helyet tud biztosítani a közeljövőben az alkonzulátus.

Érdeklődők a megnyitón (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Bárkányi József a közösségi térrel kapcsolatban megjegyezte, a terem teljes felújításon ment keresztül, hogy méltó teret biztosítson a kulturális és közösségi életnek. Korábban nem hasznosították ezt a részt.

Fokozatosan fejlesztik az alkonzulátus épületét annak érdekében, hogy egy sokrétű magyar közösségi térré váljon Szlovákia szívében.

Kiállítási tér az alkonzulátus történelmi épületében (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

