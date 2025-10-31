Home Képriport A besztercebányai Quo vadis tárlat képeken
Képriport

A besztercebányai Quo vadis tárlat képeken

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A magyarországi Baranyai Levente festőművész és a szlovákiai Jaroslav Drotár szobrászművész Quo vadis című közös tárlatával avatták fel a besztercebányai alkonzulátus új kulturális-közösségi termét.

Mint az október 30-ai ünnepi eseményen elhangzott, a besztercebányai magyar kulturális élet fellendítését szolgálja a kiállítótér. A közeljövőben számos kulturális eseményt terveznek a történelmi belvárosban található ingatlanban.

Bővebb beszámolónk a csütörtöki jeles alkalomról ITT olvasható.

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szentévi zarándoklat Olaszországba – Képes beszámoló

Végső búcsút vettek Dráfi Mátyás színművésztől – képriport

Az ősz színei az egykori lévai Schoeller parkban

Egy hős lelkű főpap előtt tisztelegtek – a...

Gömöri gyöngyszemek képeken

Egy séta képei a természet őszi színkavalkádjáról

Ábelovai népviseletek Rimaszombatban képeken

XIV. Gömöri Kórustalálkozó képeken

Meghitt hangulatban ünnepelték az időseket Csilizpatason

Képzetek – a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlata...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma