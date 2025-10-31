A besztercebányai Quo vadis tárlat képeken

A magyarországi Baranyai Levente festőművész és a szlovákiai Jaroslav Drotár szobrászművész Quo vadis című közös tárlatával avatták fel a besztercebányai alkonzulátus új kulturális-közösségi termét.

Mint az október 30-ai ünnepi eseményen elhangzott, a besztercebányai magyar kulturális élet fellendítését szolgálja a kiállítótér. A közeljövőben számos kulturális eseményt terveznek a történelmi belvárosban található ingatlanban.

Bővebb beszámolónk a csütörtöki jeles alkalomról ITT olvasható.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma