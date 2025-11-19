Home Művelő Gyűjtsünk a felsőtúri óvoda Kalandos Dombjára
Művelő

Gyűjtsünk a felsőtúri óvoda Kalandos Dombjára

Pásztor Péter
Pásztor Péter
Az óvoda udvara napjainkban (Fotó: Baláž Mária)

A felsőtúri óvodában az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek. A megvalósuló beruházások mind az intézmény gyermekeit szolgálják. Jelenleg egy különleges, faházzal ellátott mászódomb kialakítását tervezik. A Kalandos Domb létrehozása csakis összefogással lehetséges. Az óvoda vezetése ezért adománygyűjtést indított a nemes cél érdekében. 

„A pedagógusok és a szülők közösen egy új, nagyszabású álom valóra váltásán dolgoznak. Szeretnénk létrehozni egy természetes mászódombot faházzal, amely különleges játéklehetőséget és örömteli élményeket nyújt majd minden óvodásunknak” – fogalmazta megkeresésünkre Baláž Mária, az óvoda igazgatója.

Mint hozzátette: a Kalandos Domb projekt célja, hogy

a gyerekek számára olyan teret teremtsenek, ahol szabadon mozoghatnak, próbára tehetik ügyességüket, és önfeledten játszhatnak a természetes környezetben.

A domb mind a négy oldalán különféle mászóelemek kapnak helyet, így mászókövek, kötél, létrafokok. A domb tetején pedig egy biztonságos, nyitott faház várja majd a kis felfedezőket – avatott be a részletekbe az intézmény vezetője.

Magaságyások az udvaron (Fotó: Baláž Mária)

Hangsúlyozta, a projekt megvalósításához közösségi összefogásra van szükség.

„Minden támogatás, legyen az anyagi hozzájárulás, alapanyag, vagy önkéntes munka, közelebb visz bennünket ahhoz, hogy a gyerekek minél előbb használatba vehessék új játszóhelyüket”

– fogalmazott.

A szülők már most nagy lelkesedéssel fogadták a kezdeményezést, és sokan jelezték, hogy szeretnének aktívan részt venni a megvalósításban. Az óvoda számára ez a projekt nem csupán egy új játékelem építését jelenti, hanem egy erős üzenetet is: ha összefogunk, közösen olyan értéket teremthetünk, amely a gyerekek fejlődését szolgálja hosszú éveken át.

Az óvoda udvara pár évvel ezelőtt (Fotó: Baláž Mária)

Az adománygyűjtésre való felhívást a napokban kezdik a közösségi médiafelületeken, valamint szórólapok formájában a községben. A szülők és az óvodát támogatók szintúgy a kezdeményezés mellé álltak. A pénzügyi adományokat elsősorban a felsőtúri óvodában, valamint a községi hivatalban lehet leadni. További információk az óvoda hivatalos honlapján kérhetőek.

A Kalandos Dombot az óvoda udvarán alakítják majd ki, ezáltal az ottani gyerekek mindennapjait teszik színesebbé.

Az óvoda az elmúlt alig pár évben jelentős változáson ment át. Az óvodaudvar folyamatosan szépül. A játszóelemek mellett magaságyásokban kiskertet gondoznak. Ez a környezettudatos szemléletre való nevelést célozza meg. Minden évben új növényeket, virágokat ültetnek.

(Fotó: Baláž Mária)

Az óvodai nevelés fontos része a sokrétű mozgási lehetőség biztosítása. Ezt segíti majd a leendő mászódomb is. Fontosnak tartják továbbá a készségek fejlesztését. Gondot fordítanak a képzőművészeti nevelésre. Újdonságként az idei tanévben rajzkört indítottak az óvodába. A szükséges eszközöket szintúgy egy sikeres projekt részeként szerezték be. Ehhez kapcsolódóan további terveik is vannak az intézménynek.

A mászódombbal kapcsolatban Baláž Mária végezetül kifejtette: „Hálásan fogadunk minden segítséget és támogatást – hiszen minden apró lépés közelebb visz bennünket a közös álom megvalósításához. Köszönjük, hogy együtt építjük a jövőt!”

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Százhetven éve hunyt el Vörösmarty Mihály, a magyar...

Harmincéves a Szivárvány énekkar Párkányban

„Dél-Szlovákia énekel” – baráti kórustalálkozó

Nem bánunk semmit sem!

Lévai Garamvölgyi Színpad – a teaestélytől a díjakig

Mesedélelőtt Feleden

Idén is nagy sikerrel zajlott a Szombathy Viktor-vetélkedő...

A bársonyos forradalom emléknapján a kommunizmus áldozatairól emlékeztek...

Győztek a görögök – diáknap a Selye János...

A nemzetközi diáknap alkalmából elismerésben részesültek az ipolysági...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma