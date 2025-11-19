Hatodik Debrődi Pálinkafeszt – teltház és jó hangulat

A debrődi kultúrház már hatodik éve változik át egy napra pálinka- és közösségi főhadiszállássá. Idén is zsúfolásig megtelt a terem: jöttek a falubeliek, jöttek a szomszéd településekről, és mindenki hozta magával a jókedvet.

A fesztivált – melynek főszervezői a Rigók, valamint Debrőd község – Gergely Papp Adrianna polgármester, Somodi Roland, a Rigók civil szervezet egyik vezetője és Dobos Zoltán műsorvezető nyitotta meg. Mindhárman hangsúlyozták, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés, és hogy a közösség összefogása nélkül ilyesmi nem valósulhatna meg. Somodi Roland külön megköszönte a szervezők munkáját és a támogatók segítségét.

Dobos Zoltán felidézte, hogy 2015-ben november 15-ét – Bethlen Gábor születésének és halálának napját – a magyar szórvány napjává nyilvánították, majd néhai Potápi Árpád Jánost idézte: „Minden magyar közösség, minden magyar család, minden megszületett magyar gyermek a magyar jövőt hordozza magában.”

Kiemelte, hogy Potápi Árpád János különösen szerette Debrődöt, és a falu ma is hálával gondol rá.

Beszédében méltatta a pálinkát mint hungarikumnak számító nemzeti italt, amely „a gyümölcs tiszta lelkét” hordozza magában, és amelynek elkészítése türelmet, tisztaságot és szeretetteljes odafigyelést kíván.

„A jó pálinka mestere az, aki ismeri a gyümölcs illatát, és szívvel-lélekkel dolgozik vele” – emelte ki, majd hozzátette: ezen az estén kiderül, ki bizonyul a legjobb mesternek e nemes versenyben.

A megnyitó után a falu fiatal tehetségei léptek színpadra, fergeteges tapsot begyűjtve – érthető okkal, hiszen mindegyikük debrődi. Őket a Debrődi Tüzikék hagyományőrző csoport színpadi jelenete, majd a Nagyidai Ilosvai Néptáncegyüttes lendületes műsora követte.

Az est csúcspontja az eredményhirdetés volt:

idén is erős mezőnyből választották ki a legjobb házi pálinkát és a legfinomabb pogácsát.

A díjazottak örömmel vették át az elismeréseket.

A hivatalos program után már „csak” a zene szólt hajnalig; maradt a tánc, a koccintás és az az érzés, hogy Debrődön még mindig tudják, hogyan kell igazán ünnepelni.

