Home Ajánló Karácsonyt várva – Ünnepi zenei maraton a Bartók Rádióban december 14-én
Ajánló

Karácsonyt várva – Ünnepi zenei maraton a Bartók Rádióban december 14-én

Felvidék.ma
Felvidék.ma

 Az Euroradio adventi körkapcsolása immár három évtizede hozza közelebb Európa karácsonyi hangulatát a rádióhallgatókhoz. A Bartók Rádió december 14-én, déltől éjfélig idén is csatlakozik a különleges nemzetközi eseményhez: az ünnepi műsorfolyamban tizenkét országból hallhatók koncertek, hazánkat a Magyar Rádió Énekkara képviseli.

 December 14-én az Euroradio karácsonyi zenei napján az EBU rádiószervezetei egész Európából élőben vagy felvételről közvetítik az ünnepkörhöz kapcsolódó koncerteket. A hallgatók évről évre egyetlen különleges élményben osztoznak, amikor a kontinens legszebb templomaiból, koncerttermeiből és stúdióiból érkező karácsonyi énekek, barokk egyházi művek és kortárs a cappella darabok egymást váltó sora teremti meg a közös adventi várakozás atmoszféráját.

A Bartók Rádió déltől éjfélig tartó műsorfolyamában hallható koncertközvetítések óránként más-más helyszínre repítik a hallgatót Németországtól Svédországon és Lettországon át egészen Franciaországig.

A műsort a Bajor Rádió Énekkara indítja Münchenből, majd Prága kamarazenei hagyományai szólalnak meg a Cseh Filharmonikusok művészeinek tolmácsolásában. A skandináv országok ünnepi hangulatát a malmöi Szent Péter templom kórusai, valamint a finn Emma Salokoski és az Ilmiliekki Kvartett jazzes karácsonyi interpretációi hozzák el. Spanyolországból az autentikus barokk hangzás és a karácsonyi kantáták kerülnek fókuszba a Los Elementos előadásában, a Berlini Rádió Énekkara ünnepi kórusművek válogatásával készül, majd Dániából lírai hangzásvilágú műsor érkezik a Dán Rádió Énekegyüttesének előadásában. Lettországból a Schola Cantorum Riga hangversenye, Litvániából pedig a Baltic Way Quartet szól.

A hazai hangversenyblokkban a Magyar Rádió Énekkara szerepel, Kodály Zoltán műveinek ünnepi válogatásával, amely 20:35-kor csendül fel a Bartók Rádióban. Ezt követi a Francia Rádió Filharmonikus Zenekara Prokofjev, Rahmanyinov és Csajkovszkij válogatott műveivel, majd a nap zárásaként a kölni Nyugatnémet Rádió Big Bandje karácsonyi jazz-feldolgozásokkal búcsúztatja a hallgatókat.

A karácsonyt várva – az Euroradio adventi körkapcsolása: Ünnepi műsorfolyam december 14-én déltől éjfélig a Bartók Rádió műsorán.

MTVA/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Őrület – megjelent a decemberi Irodalmi Szemle

Gombaszög zenei kínálata minden évben hoz jó pár...

Balázs Péterre emlékezik a közmédia

Megjelent „A labda bűvöletében – 100 éves a...

A Magyar magazin december 10-i tartalmából

Szívvirág

Idén is a magyar zene legjobbjai előtt tiszteleg...

Operaközvetítések a New York-i MET-ből a Bartók Rádióban

A Bagoly mondja podcast új adása a közterek...

Karácsonyi alkotóműhelyekkel várja a gyerekeket a Rozsnyói Bányászati...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma