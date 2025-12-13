Karácsonyt várva – Ünnepi zenei maraton a Bartók Rádióban december 14-én

Az Euroradio adventi körkapcsolása immár három évtizede hozza közelebb Európa karácsonyi hangulatát a rádióhallgatókhoz. A Bartók Rádió december 14-én, déltől éjfélig idén is csatlakozik a különleges nemzetközi eseményhez: az ünnepi műsorfolyamban tizenkét országból hallhatók koncertek, hazánkat a Magyar Rádió Énekkara képviseli.

December 14-én az Euroradio karácsonyi zenei napján az EBU rádiószervezetei egész Európából élőben vagy felvételről közvetítik az ünnepkörhöz kapcsolódó koncerteket. A hallgatók évről évre egyetlen különleges élményben osztoznak, amikor a kontinens legszebb templomaiból, koncerttermeiből és stúdióiból érkező karácsonyi énekek, barokk egyházi művek és kortárs a cappella darabok egymást váltó sora teremti meg a közös adventi várakozás atmoszféráját.

A Bartók Rádió déltől éjfélig tartó műsorfolyamában hallható koncertközvetítések óránként más-más helyszínre repítik a hallgatót Németországtól Svédországon és Lettországon át egészen Franciaországig.

A műsort a Bajor Rádió Énekkara indítja Münchenből, majd Prága kamarazenei hagyományai szólalnak meg a Cseh Filharmonikusok művészeinek tolmácsolásában. A skandináv országok ünnepi hangulatát a malmöi Szent Péter templom kórusai, valamint a finn Emma Salokoski és az Ilmiliekki Kvartett jazzes karácsonyi interpretációi hozzák el. Spanyolországból az autentikus barokk hangzás és a karácsonyi kantáták kerülnek fókuszba a Los Elementos előadásában, a Berlini Rádió Énekkara ünnepi kórusművek válogatásával készül, majd Dániából lírai hangzásvilágú műsor érkezik a Dán Rádió Énekegyüttesének előadásában. Lettországból a Schola Cantorum Riga hangversenye, Litvániából pedig a Baltic Way Quartet szól.

A hazai hangversenyblokkban a Magyar Rádió Énekkara szerepel, Kodály Zoltán műveinek ünnepi válogatásával, amely 20:35-kor csendül fel a Bartók Rádióban. Ezt követi a Francia Rádió Filharmonikus Zenekara Prokofjev, Rahmanyinov és Csajkovszkij válogatott műveivel, majd a nap zárásaként a kölni Nyugatnémet Rádió Big Bandje karácsonyi jazz-feldolgozásokkal búcsúztatja a hallgatókat.

A karácsonyt várva – az Euroradio adventi körkapcsolása: Ünnepi műsorfolyam december 14-én déltől éjfélig a Bartók Rádió műsorán.

MTVA/Felvidék.ma