Kárpátaljai magyar nagycsaládosokat segítette a Rákóczi Szövetség a támogatói által

Kárpátaljai magyar nagycsaládosok karácsonyi ünnepségére támogatóival összefogva ajándékot és meghívást vitt a Rákóczi Szövetség. December 13-án Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem aulájában tartotta karácsonyi ünnepségét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Az eseményen a Rákóczi Szövetség is átadta azokat a tárgyi ajándékokat, amelyeket magyarországi és felvidéki támogatói bíztak rá.

A karácsonyi ünnepségen Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke a kárpátaljai nagycsaládosok 250 fős csoportját meghívta január első hétvégéjére Sátoraljaújhelyre, a Rákóczi Táborba, annak érdekében, hogy a szülők és a gyermekek ki tudjanak szakadni a háborúval sújtott hétköznapokból és felszabadult légkörben lehessenek együtt.

Csáky Csongor elmondta, hogy

a nagycsaládosok meghívása mellett január és február folyamán a Rákóczi Szövetség ismét megrendezi téli táborait a kárpátaljai magyar és ukrán diákok számára a Rákóczi Táborban.

Hét turnusban összesen 800 diákot terveznek fogadni, támogatóiknak köszönhetően.

Január és február folyamán a Rákóczi Szövetség téli táborai 1000 kárpátaljai magyar és ukrán vendéget fogadnak, köztük diákokat és családokat.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma