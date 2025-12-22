Adventi hétvégék Zetényben – közösség, hagyomány és csendes ünnepvárás

A 2025-ös adventi időszak Zetényben négy egymást követő vasárnapon kínált alkalmat a közös ünnepvárásra. A „Hagyományőrzés a téli ünnepkörben” címet viselő rendezvénysorozat nemcsak programjaiban, hanem hangulatában is az elcsendesedést, az együttlétet és a közösségi értékek megerősítését helyezte előtérbe.

Az első adventi vasárnapon a kultúrház adott otthont az adventnyitó eseményeknek. Az Emmánuel zenekar koncertje zenei keretet teremtett az ünnepi készülődéshez, amelyet ökumenikus szentelés és a községi adventi koszorún az első gyertya meggyújtása követett. Az esemény méltó nyitánya volt az előttünk álló heteknek.

A második vasárnap programjai elsősorban a gyermekeket szólították meg. A Mikulás-váró rendezvényen a Diri Dongó együttes műsora, Szent Miklós legendájának rövid bemutatása és az ajándékozás teremtett felszabadult, családias hangulatot.

A gyertyagyújtás ezen a napon is a közösségi együttlét egyik kiemelt pillanata maradt.

A harmadik adventi hétvége a kézművesség és az ünnepi készülődés jegyében telt. A „Mézeskalács-illatok” elnevezésű foglalkozáson a résztvevők betekintést nyerhettek a mézeskalács-díszítés hagyományaiba, miközben karácsonyi díszek készültek, és a generációk közötti együttműködés természetes módon valósult meg.

Az adventi programsorozat zárásaként a Falusi Nagykarácsony várta az érdeklődőket a tájház környezetében.

A karácsonyi dallamok, a toroskáposzta-kóstoló és a forralt borok versenye igazi közösségi eseménnyé formálta az estét, ahol a gasztronómia és a zene egyaránt az ünnep hangulatát erősítette.

A rendezvények közös üzenetét az adománygyűjtés is hangsúlyozta: a szeretetdobozba elhelyezett felajánlások egy beteg gyermek gyógykezelését segítették, így az adventi alkalmak a szolidaritás gyakorlati megélését is szolgálták.

Zetény idei adventi hétvégéi példát mutattak arra, miként lehet a hagyományőrzést, a közösségi élményt és a csendes ünnepvárást egymással összhangban megvalósítani – úgy, hogy az események valódi tartalommal töltsék meg az év legbensőségesebb időszakát.

