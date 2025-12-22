Nagyszombat megye együttműködési megállapodást kötött Békés vármegyével

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat küldöttsége Jozef Viskupič megye elnök vezetésével a múlt hét folyamán hivatalos munkalátogatást tett Békés vármegyében. A látogatás célja a határokon átnyúló kapcsolatok megerősítése és a két régió közötti konkrét együttműködés kialakításának megvitatása volt.

A program kulcspontja a Békés Vármegyei Közgyűlés elnökével, Molnár Sándorral folytatott találkozó volt, amelynek során mindkét régió képviselői együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá.

A partnerség főként az oktatás és a kultúra területére összpontosít, különös tekintettel az iskolák közötti, határokon átnyúló együttműködés támogatására és a közös kulturális tevékenységek fejlesztésére.

2026 februárjára kerekasztal formájában munkamegbeszélést terveznek, amelyen megállapodnak a konkrét lépésekben és az együttműködésben részt vevő kiválasztott intézményekben.

„A régiók közötti együttműködést a fejlődés és a stabilitás kulcsfontosságú eszközének tartom. Ezért örülök, hogy konkrét tartalmat adunk a Régiók Európája koncepciójának. Meggyőződésem, hogy Nagyszombat megye és Békés vármegye közötti partnerség gyümölcsöző lesz az oktatás és a kultúra területén, és hozzájárul majd a Szlovákia és Magyarország közötti szomszédsági kapcsolatok javításához” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A program részeként tárgyalásokra is sor került Békéscsaba, Tótkomlós és Szarvas városokban, ahol a küldöttség találkozott a helyi önkormányzatok és a szlovák intézmények képviselőivel. A küldöttség két szlovák iskolát látogatott meg, Szarvasban pedig koszorúkat helyezett el Milan Rastislav Štefánik emlékművénél, szimbolikusan felidézve a szlovák közösség történelmi kapcsolatait a régióban. A Tótkomlóson tartott találkozón jelen volt Galánta polgármestere, Peter Kolek polgármester. A két várost partnerségi kapcsolat köti össze.

„A határokon átnyúló együttműködés nagyon fontos a régiók számára, kézzelfogható eredményeket hoz és erősíti a szomszédsági kapcsolatokat. Örömmel tölt el, hogy az ilyen találkozók teret adnak olyan konkrét projektek megtervezésének, amelyek mindkét régiót gazdagítják és fejlesztik, miközben segítik a nemzeti közösségeket identitásuk megőrzésében” – mondta Berényi József, Nagyszombat megye alispánja.

PP/Felvidék.ma