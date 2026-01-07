Home Itt és Most Európának hallania kell! – jogállamisági ügy lett a Beneš-dekrétumokból
Európának hallania kell! – jogállamisági ügy lett a Beneš-dekrétumokból

SZE
Kép forrása: Tárnok Balázs, Facebook

Szlovákiában ma is emberektől vesznek el földeket pusztán származásuk alapján – hívja fel a figyelmet dr. Tárnok Balázs felvidéki jogász az EUobserveren megjelent véleménycikkében. Szerinte a Beneš-dekrétumok máig tartó alkalmazása nem csupán kisebbségi kérdés, hanem súlyos jogállamisági és szólásszabadsági probléma, amely uniós szintű fellépést tesz szükségessé.

Tárnok Balázs szerint a gyakorlat nem történelmi maradvány, hanem jelen idejű állami működés, amely egyre inkább egy több százmillió eurós, politikailag védett rendszer részévé válik. A cikk legsúlyosabb következményként a kritika kriminalizálását nevezi meg.

A jogász friss bejegyzésében hangsúlyozta,

az EUobserveren való megjelenés azért kiemelten fontos, mert a portált európai uniós intézmények döntéshozói, EP-képviselők, valamint brüsszeli jogvédők és szakértők napi szinten olvassák. Így a szlovákiai magyarokat érintő földelkobzások ügye európai politikai térbe került.

A szerző felhívja a figyelmet arra is, hogy a kollektív bűnösség, az etnikai alapú vagyonelvétel és a hallgatás kikényszerítése nem egyeztethető össze az uniós értékekkel. Álláspontja szerint az Európai Uniónak jogállamisági vizsgálatot kell indítania Szlovákiával szemben, amennyiben hitelesen kíván fellépni az alapjogok védelmében.

Dr. Tárnok Balázs felvidéki jogász, a John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) és a Rákóczi Szövetség alelnöke, a Magyar Szövetség külügyi szakértője, 2022-ben a Lőrincz Csaba Díj kitüntetettje. Közlése szerint továbbra is azon dolgozik, hogy a felvidéki magyar közösséget érintő ügyek Európában is kellő figyelmet kapjanak.

SZE/Felvidék.ma

