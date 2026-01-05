Home Itt és Most „Súlyosan sérti az Európai Unió jogrendjének fundamentumát képező alapjogokat a szlovák Btk. módosítása”
Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az Európai Bizottság elnökéhez fordult nyílt levél formájában az szlovák Büntető törvénykönyv módosítása miatt. Az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük a nyílt levelet.

Ezúton fordulok az Európai Bizottsághoz a Szlovák Köztársaság Büntető törvénykönyvének módosítása miatt, melynek értelmében büntetőjogi szankcióval, akár hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel sújtható az a személy, aki a második világháborút követően elfogadott, úgynevezett Beneš-dekrétumokat nyilvánosan kritizálja.

Álláspontom szerint e jogszabály súlyosan sérti az Európai Unió jogrendjének fundamentumát képező alapjogokat és a jogállamiság elveit.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikke egyértelműen garantálja a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, beleértve a közérdekű kérdésekről – így a történelmi és jogi jelentőségű állami aktusokról – folytatott szabad vitát is.

A Beneš-dekrétumok megítélése kétségkívül ilyen közérdekű kérdés, amely tudományos, jogi és társadalmi diskurzus tárgya lehet Európa-szerte.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke és az Emberi Jogok Európai Bíróságának következetes gyakorlata szerint a véleménynyilvánítás szabadsága különösen erős védelmet élvez akkor, amikor történelmi eseményekről, állami felelősségről vagy múltbeli jogsértésekről folyik a vita. A strasbourgi bíróság több ítéletében hangsúlyozta, hogy az állam nem jogosult „történelmi igazságot” büntetőjogi eszközökkel kikényszeríteni, és a kritikus vélemények kriminalizálása aránytalan és összeegyeztethetetlen egy demokratikus társadalom követelményeivel.

Különösen aggályos, hogy a módosítás nem egyértelműen meghatározott, hanem általánosságban a „kritikát” teszi büntetendővé.

Ez sérti a jogbiztonság és a kiszámíthatóság elvét, amely az Európai Unió Bíróságának állandó gyakorlata szerint a jogállamiság egyik alapkövetelménye. A büntetőjognak, jellegéből fakadóan is, különösen szigorú alkotmányos és uniós elveknek kell megfelelnie.

A jogszabály alkalmas arra, hogy elrettentő hatást gyakoroljon, öncenzúrához vezessen. Ez nemcsak az egyéni alapjogokat sérti, hanem a demokratikus közbeszéd egészét aláássa.

Mindezekre tekintettel álláspontom szerint a rendelkezés ellentétes az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében rögzített alapértékekkel, különösen a jogállamiság, az emberi jogok tisztelete és a pluralizmus elvével.

Tisztelettel kérem, hogy hatáskörében eljárva vizsgálja meg a szlovák Büntető törvénykönyv módosításának összhangját az uniós joggal és az Alapjogi Chartával, és tegye meg a szükséges lépéseket az alapvető jogok védelme érdekében.

Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió csak akkor maradhat hiteles értékközösség, ha alapelveit minden tagállamban következetesen és kivétel nélkül érvényesíti – olvasható a közösségi hálón közzétett nyílt levélben.

Szili Katalin

