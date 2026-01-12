Home Szerintem Pellegrinit sérti a Felvidék kifejezés
Szerintem

Pellegrinit sérti a Felvidék kifejezés

Csonka Ákos
Csonka Ákos
Fotó: Peter Pellegrini Facebook-oldala

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök egy interjúban hosszasan ecsetelte, hogy mennyire sértő számára, ha valaki a Felvidék kifejezést használja. Olyan ugyanis szerinte nem létezik. Pellegrini annak kapcsán fakadt ki, hogy Magyar Péter nyílt levelet írt Robert Ficónak, hogy vonja vissza a Beneš-törvényt. Pellegrini szerint a levélben szerepel a történelmi/földrajzi megnevezés is.

Na, de ahogy mondani szokás, a hazug embert hamarabb érik utol, mint a sánta kutyát. Megnéztük az említett levelet,  egy árva helyen se szerepel benne a Felvidék szó. Így gyakorlatilag Pellegrini nemcsak, hogy hazudott, de egy mondvacsinált indokot keresve szándékosan provokálja újfent a magyarokat. A kérdés, hogy miért? Vajon így próbálja meghálálni Forró olcsó szavazatait?

Ez pár héten belül már a harmadik ócska húzása az államelnöknek. Sokakat megdöbbentett, hogy aláírja a Beneš-törvényt. Hiszen az elnökválasztási kampányban Forró Krisztiánnak még azt ígérte, hogy eltörli azokat. Nos, nemhogy  nem törölte el, de még asszisztált is Ficóék kriminalizációs törvényéhez.

Fotó: Peter Pellegrini Facebook-oldala

A napokban pedig az állami kitüntetések névsora miatt tiltakozott a Magyar Szövetség. A 22 kitüntetett személy között ugyanis – szakítva a korábbi hagyományokkal – egyetlen magyart sem gondoltak megtisztelni.

Hát, ilyenek ezek a „történelmi jó magyar–szlovák kapcsolatok”. Egyoldalúak, hamisak és sunyik. Beneš büszke lehet rájuk. Ficóra és Signore Podržtaškára is…

Csonka Ákos/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A NATO erősítést küldene Grönlandra – Trump „tárgyalási”...

Egy magyar honvéd emlékezete

Nemzeti gyásznap össznemzeti lelkigondozással Svájcban

Mit adunk át magunkból a Gondviselőnek?

„Ne félj, csak higgy!”

Protestálni mindhalálig

Miért fordítottak hátat az európai uralkodók a kereszténységnek?

„Hol van Isten a statisztikában?”- felrázó olasz jelentés

Egy mese utóélete, avagy Cseklíszt nem adunk

Lehetőségek a nekünk ajándékozott időben

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma