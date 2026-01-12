Pellegrinit sérti a Felvidék kifejezés

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök egy interjúban hosszasan ecsetelte, hogy mennyire sértő számára, ha valaki a Felvidék kifejezést használja. Olyan ugyanis szerinte nem létezik. Pellegrini annak kapcsán fakadt ki, hogy Magyar Péter nyílt levelet írt Robert Ficónak, hogy vonja vissza a Beneš-törvényt. Pellegrini szerint a levélben szerepel a történelmi/földrajzi megnevezés is.

Na, de ahogy mondani szokás, a hazug embert hamarabb érik utol, mint a sánta kutyát. Megnéztük az említett levelet, egy árva helyen se szerepel benne a Felvidék szó. Így gyakorlatilag Pellegrini nemcsak, hogy hazudott, de egy mondvacsinált indokot keresve szándékosan provokálja újfent a magyarokat. A kérdés, hogy miért? Vajon így próbálja meghálálni Forró olcsó szavazatait?

Ez pár héten belül már a harmadik ócska húzása az államelnöknek. Sokakat megdöbbentett, hogy aláírja a Beneš-törvényt. Hiszen az elnökválasztási kampányban Forró Krisztiánnak még azt ígérte, hogy eltörli azokat. Nos, nemhogy nem törölte el, de még asszisztált is Ficóék kriminalizációs törvényéhez.

A napokban pedig az állami kitüntetések névsora miatt tiltakozott a Magyar Szövetség. A 22 kitüntetett személy között ugyanis – szakítva a korábbi hagyományokkal – egyetlen magyart sem gondoltak megtisztelni.

Hát, ilyenek ezek a „történelmi jó magyar–szlovák kapcsolatok”. Egyoldalúak, hamisak és sunyik. Beneš büszke lehet rájuk. Ficóra és Signore Podržtaškára is…

Csonka Ákos/Felvidék.ma