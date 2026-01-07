Home Régió Kisfiú Komárom városának első újszülöttje 2026-ban
Kisfiú Komárom városának első újszülöttje 2026-ban

(Fotó: Komáromi Városi Hivatal)

Komárom első újszülöttje január 5-én, nem sokkal 10 óra előtt látta meg a napvilágot. Kuczman Jakab Péter 2960 grammal és 47 centiméteres testhosszal született.

A város idei első szülöttjét Keszegh Béla polgármester, valamint Valacsai Filkó Gabriella doktornő, a kórház igazgatóhelyettese köszöntötte.

A polgármester virágcsokorral és az első újszülöttnek járó anyagi támogatással gratulált a családnak,

míg a kórház a babák ápolásához szükséges kellékeket tartalmazó csomagot adott át.

Az édesanya és a kisbaba is jól vannak, otthon pedig a hatéves testvér és az édesapa már izgatottan várják őket.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

