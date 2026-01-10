Magabiztos rajt Belgrádban: fölényes győzelemmel kezdte az Eb-t a magyar válogatott

Kiváló védekezésre, fegyelmezett csapatjátékra és hatékony támadásokra építve aratott magabiztos, 15–7-es győzelmet a francia válogatott ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokság nyitónapján. Varga Zsolt együttese már az első mérkőzésen jelezte: komoly célokkal érkezett a tornára.

Előzmények és keretalakítás: nem ismeretlen ellenfél

A két csapat számára nem volt ismeretlen egymás játéka. A felkészülési időszakban Párizsban és Trebinjében is összecsaptak a felek, míg világversenyen legutóbb a párizsi olimpián, illetve a dohai világbajnokságon mérkőztek meg egymással. A tapasztalatok vegyes képet mutattak, ám a belgrádi nyitányon egyértelműen a magyar válogatott akarata érvényesült.

Varga Zsolt szövetségi kapitány a 15 fős nevezett keretből ezúttal Tátrai Dávidot hagyta ki, a kapuban pedig Csoma Kristóf kapott lehetőséget, aki már a mérkőzés elején jelezte, hogy remek formában érkezett az Európa-bajnokságra.

Csendes nyitány, gyors magyar fölény

A Belgrade Aréna – amely a torna során akár 12 500 néző befogadására is alkalmas – ezúttal még meglehetősen foghíjas képet mutatott, a lelátón főként magyar szurkolók buzdították a csapatot. A szokatlan, váltott bemutatás után mindkét együttes idegesen, pontatlanul kezdett, ám a kezdeti tapogatózást követően a magyar válogatott gyorsan rendezte sorait.

Vigvári Vince és Manhercz Krisztián gyors lefordulásokból szereztek gólokat, Csoma pedig magabiztos védésekkel stabil hátteret biztosított.

Bár az első emberelőny kimaradt, Manhercz akcióból javított, majd egy francia ötméteres után Fekete Gergő válaszolt fórból. A negyed végére a magyar csapat határozott, kontrollált játékkal 4–1-es előnyt épített ki.

Hatékony támadások, fegyelmezett játék a második negyedben

A második játékrész elején Manhercz harcolt ki ötméterest, amelyet Vigvári Vince magabiztosan értékesített. A franciák ugyan szép egyéni megoldásokkal – elsősorban Guerin és Vernoux révén – próbálták tartani a lépést, de minden felzárkózási kísérletre érkezett magyar válasz.

Manhercz újabb akciógólt szerzett, Fekete ismét egyenlő létszámnál volt eredményes, majd Jansik Szilárd tanítani való labdaszerzése után Vismeg Zsombor megúszásból növelte a különbséget.

A francia időkérés sem törte meg a magyar lendületet: Nagy Ákos hatalmas lövése a felső lécről vágódott a gólvonal mögé, és bár Vernoux több ízben is villant, a nagyszünetre így is megnyugtató, 10–5-ös magyar vezetéssel vonulhattak a csapatok.

Védekezésből győzelem: eldőlt a mérkőzés

A fordulás után Csoma újabb védéssel indította a játékrészt, majd Varga Zsolt tanítványai védekezésben is magasabb fokozatra kapcsoltak. Két kivédekezett emberhátrány, több labdaszerzés és egy újabb Varga-gól egyértelművé tette a különbséget a felek között.

A harmadik negyed a magyar válogatott taktikai fölényét hozta:

fegyelmezett zónavédekezés, gyors visszarendeződés és pontos indítások jellemezték a játékot.

A franciák gyakorlatilag nem találták a rést a magyar falon, a játékrész végére pedig már 12–5 állt az eredményjelzőn.

Kontrollált befejezés, magabiztos siker

A záró nyolc perc elején Varga Zsolt időt kért egy emberelőny előtt, amely végül ötméteresben csúcsosodott ki: Vigvári Vendel nem hibázott.

A jelentős előny ellenére a magyar csapat nem engedett a koncentrációból, továbbra is keményen védekezett, és egy elszalasztott francia fór után Manhercz Krisztián már a negyedik gólját szerezte, ezúttal is lefordulásból.

A franciák hosszú gólcsendjét Vernoux törte meg távoli lövéssel, de ez már csupán az eredmény kozmetikázására volt elegendő. A túloldalon Vigvári Vince egy nehézkesen megjátszott emberelőnyt fejezett be, a mérkőzés zárásaként pedig a magyar válogatott még egy példás emberhátrányos védekezést mutatott be.

A magyar válogatott hátralévő csoportmérkőzései

Január 12., hétfő, 15.15: Magyarország –Montenegró

Január 14., szerda, 12.30: Magyarország–Málta

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE:

Kapusok:

Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Olympiakosz), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC),

Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (FTC), Nagy Ádám (Marseille), Vigvári Vince (Barceloneta)

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma