A fagyos, téli hidegben a madarak is megérdemlik a gondoskodást

Hóval borított, igazi fagyos téli táj köszöntötte az új évet és a Szőgyéni Mária Úti tanösvény első zarándokait, túrázóit.

Sokan már rég nem láttak ilyen szép téli tájat a házuk táján. Most igazán tél a tél, mínusz 5-15 fokokkal…

A Csemadok szőgyéni a.sz. mellett tevékenykedő Természetbarát klub legifjabb tagjai tervbe vették, hogy gondoskodnak ebben a zord-téli időjárásban tollas, kis barátaikról, a madarakról, hiszen segítségük nélkül sok kártevő pusztítaná kertjeink gyümölcsfáit, a zöldséges ültetvényeit.

Az évvégi szünet alatt önállóan vagy kis szülői segítséggel, madáretetőket készítettek.

Az új év első hetében 15 darab madáretetőt helyeztek el a falujuk Mária Úti tanösvényét szegélyező útszakaszon. A hétvégi természetjáró túrájuk alkalmával közel két kilométeres tanösvény-túrájukon rakták szét az elkészített, ötletes madáretetőket, melyek között 8 saját készítésű, 7-re pedig egyéni támogatást kaptak.

Így az elmúlt években kihelyezett etetőkkel együtt 24-re emelkedett a kihelyezett madáretetők száma a tanösvényen.

A klub tagjai vállalták, hogy legalább hetente egyszer, de ha nagy hidegek maradnak, akkor többször is feltöltik eledellel az etetőket.

Hinzellér László/Felvidék.ma