Home Régió A fagyos, téli hidegben a madarak is megérdemlik a gondoskodást
Régió

A fagyos, téli hidegben a madarak is megérdemlik a gondoskodást

Hinzellér László
Hinzellér László
Fotó: A Csemadok Szőgyéni Alapszerveze

Hóval borított, igazi fagyos téli táj köszöntötte az új évet és a Szőgyéni Mária Úti tanösvény első zarándokait, túrázóit.

Sokan már rég nem láttak ilyen szép téli tájat a házuk táján. Most igazán tél a tél, mínusz 5-15 fokokkal…

A Csemadok szőgyéni a.sz. mellett tevékenykedő Természetbarát klub legifjabb tagjai tervbe vették, hogy gondoskodnak ebben a zord-téli időjárásban tollas, kis barátaikról, a madarakról, hiszen segítségük nélkül sok kártevő pusztítaná kertjeink gyümölcsfáit, a zöldséges ültetvényeit.

Az évvégi szünet alatt önállóan vagy kis szülői segítséggel, madáretetőket készítettek.

Fotó: A Csemadok Szőgyéni Alapszervezete

Az új év első hetében 15 darab madáretetőt helyeztek el a falujuk Mária Úti tanösvényét szegélyező útszakaszon. A hétvégi természetjáró túrájuk alkalmával közel két kilométeres tanösvény-túrájukon rakták szét az elkészített, ötletes madáretetőket, melyek között 8 saját készítésű, 7-re pedig egyéni támogatást kaptak.

Így az elmúlt években kihelyezett etetőkkel együtt 24-re emelkedett a kihelyezett madáretetők száma a tanösvényen.

A klub tagjai vállalták, hogy legalább hetente egyszer, de ha nagy hidegek maradnak, akkor többször is feltöltik eledellel az etetőket.

Hinzellér László/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nem csak embereknek érkezik segítség: adományok a kutya-...

Nagyszombat megyében hasznos információkkal segítik a támogatásért folyamodókat

Nagyszombat megyében 32 projekt valósul meg idén 150...

Új életre kel az ajnácskői Ebeczky-kúria

Testkamerákkal teszik átláthatóbbá a rendőri intézkedéseket Komáromban

Hangok a reményért

Gyújtson gyertyát a Don-kanyar áldozatainak emlékére!

Élmény, természet és az irodalom találkozása

Többen élnek Komáromban, mint ahányan finanszírozzák

Kisfiú Komárom városának első újszülöttje 2026-ban

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma