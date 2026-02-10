A Dal 2026: Bemutatkoznak a lejátszási listák leendő éllovasai

Szombaton elkezdődik a legújabb hazai dalok seregszemléje a Dunán. Magyarország egyetlen dalversenye a Kárpát-medence minden szegletéből válogatva vonultat fel 30 produkciót. A fellépők két élő adásban bizonyíthatnak a döntőbe jutásért a Szandi, Ferenczi György, Bebe és Trap kapitány alkotta zsűri, valamint a közönség előtt.

Tíz versenydal hangzik el a február 14-i, első bemutatkozó adásban, majd a következő két szombat este további tíz-tíz dal mérettetik meg élőben, élő zenei kísérettel. Újdonság, hogy a közönség nemcsak az adás alatt, hanem a következő hét péntek estéig szavazhat SMS-ben a kedvenc dal kódjával, egy telefonszámról összesen 50 üzenet küldhető. A tét és a nézői szavazatok jelentősége minden eddiginél nagyobb. A versenydalok automatikusan az elődöntőig menetelnek, így a fellépők szeme előtt már a döntőbe jutás lebeg. A közönség nagyban befolyásolhatja a finálé mezőnyének alakulását.

Magyarország egyetlen dalversenyének első adásában Abaházi Csaba elhozza a showműsorba zenekarát, az ABAHÁZI.RT, akik az ELDOBOTT KŐ című rockdallal robbantják fel a színpadot. Visszatér A Dal színpadára Arany Timi, a Kígyó című produkciójával felforrósítva a hangulatot. Balázs-Földi Virág a Csináljuk a fesztivált! után a dalválasztó közönségét igyekszik lenyűgözni az Úgy mesélj lírai szerzeménnyel. A Hazatalálsz című könnyed popdallal érkezik Czibi Norbi. A funky és a diszkó stílussal a DiscoDrama együttes színesíti a mezőnyt, méghozzá a Senki mással. EDGAR a Veled utazommal teremt fergeteges bulihangulatot. A soul, a pop és a jazz fúziójában született Durcás Angyal Gesztesi Alexandra & Mits Marci előadásában hangzik el. Újra versenybe száll Mocskonyi Dörgő, ez alkalommal a pörgős Mindenkinek jár egy kis Rock N Roll-lal. Egy modern szerelmi vallomással, a Hányszorral igyekszik a döntőbe Niko. Wolf Tamás pedig a zúzós Lélekkikötőt mutatja be az élő show-ban.

A legújabb magyar dalokat harmadik alkalommal értékeli Szandi, míg Ferenczi György hatodszor segíti több évtizedes szakmai tapasztalatával az előadókat. Új ítészként érkezik Bebe, valamint Trap kapitány. Nemcsak a szakmai zsűri újult meg, új műsorvezető-párosként Rókusfalvy Lili oldalán Harsányi Levente köszönti a nézőket. Az élő show-ba már a kezdetektől bekapcsolódnak a mesterek. Nagy Adri, Urbán Orsi, Pásztor Anna, Alapi István, Fehér Zsombor, Fekete-Kovács Kornél, Madarász Gábor „Madi”, Németh Gábor „Nemo” és Temesi Bertalan segítik majd az előadókat a dalok áthangszerelésében a második fordulóra.

Az adal.hu oldalon már elérhető a 30 versenydal, hangolódást biztosítva a nemzeti dalválasztóra. A Kárpát-medence legújabb szerzeményei a Petőfi Rádió zenei kínálatát is gyarapítják majd, amelynek hullámhosszán követhetik a műsort.

A Dal 2026 – február 14-től szombatonként 19:35-től a Dunán és a Petőfi Rádióban.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma