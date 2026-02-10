A Rozsnyói Bányászati Múzeum – a Kassai Megyei Önkormányzat kulturális intézménye – a Valentin-nap előestéjén rendhagyó programmal várja a szerelmes párokat.

A Szerelem Gömörben – Szerelem Gömör iránt című szórakoztató-ismeretterjesztő kvíz a romantikát, a régió megismerését és a múzeumi környezet különleges hangulatát kapcsolja össze.

A résztvevők kvízkérdések segítségével indulhatnak el Gömör történelmén, hagyományain és művészetén átívelő utazásra.

A szervezők izgalmas történelmi érdekességeket, megható szerelmi történeteket, valamint a párválasztáshoz kapcsolódó népszokásokat ígérnek. A program nemcsak a tudás próbája lesz, hanem egy igazán emlékezetes közös élmény is.

A kvízt Badin Gabriella múzeumpedagógus és Molnár Matúš, a múzeum kurátora vezeti. A győztes páros kisebb ajándékban részesül, az est folyamán pedig szerény vendéglátás is várja a résztvevőket.

Az eseményre 2026. február 13-án, 16.30 órától kerül sor a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában (Bányászok tere 25.). A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, a férőhelyek száma korlátozott. A belépő 10 euró páronként.

A Rozsnyói Bányászati Múzeum szeretettel vár mindenkit, aki a Valentin-napot különleges módon, egymás és Gömör iránti szeretettel ünnepelné meg.

Sajtóközlemény/HE/Felvidék.ma