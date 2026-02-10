Selyések az embermentők nyomában

Nem csupán történelmi ismeretekről, hanem bátorságról, erkölcsi tartásról és napjaink társadalmi kihívásairól is szólt a „Wallenberg nyomán” elnevezésű középiskolai vetélkedő, amelyen idén a Selye János Gimnázium elsősei is megmérettették magukat.

Igrényi Emese, Major Sára és Demo Leonard úgy vágtak bele a versenybe, hogy a kötelező feladatok mellett egy saját készítésű kisfilmet is forgattak – nem is akármiről.

A diákok filmje egy roma tanuló kirekesztettségének történetét dolgozta fel, érzékenyen és hitelesen mutatva meg, hogy az előítéletek és az intolerancia ma is valós problémák.

A forgatásba az egész osztályközösség bekapcsolódott, ami különösen figyelemre méltó egy alig fél éve együtt tanuló csapat esetében.

„Ritka és örömteli élmény volt látni, hogy az osztály ilyen gyorsan közösséggé formálódott. A diákok nemcsak a versenyzőket segítették, hanem egymást is, és ez legalább akkora eredmény, mint bármilyen helyezés” – fogalmazott Elek József, a csapat felkészítő történelemtanára.

Az idei vetélkedő külön hangsúlyt fektetett a második világháború idején Magyarországon tevékenykedő portugál embermentőkre.

Sampaio Garrido és Teixeira Branquinho munkássága nyomán mintegy ezer ember menekült meg a vészkorszakban, köztük a világhírű Gábor Zsazsa családja is.

Mint megtudtuk, a verseny így nemcsak Raoul Wallenberg örökségét idézte meg, hanem rámutatott arra is, hogy a földrajzilag távoli országokat milyen mély emberi szolidaritás kötheti össze.

A regionális elődöntőt 2026. február 9-én rendezték meg a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Győrből, Százhalombattáról, Bajáról, Budapestről, Érdről, Ajkáról és Veszprémből érkeztek csapatok – a Selye János Gimnázium triója pedig egyetlen határon túli csapatként vett részt a megmérettetésen.

Az előzetes feladatok értékelésekor a selyések kisfilmje a második legnépszerűbb lett a versenyzők körében, a vetélkedőhöz készített Facebook-oldalukat pedig a zsűri a második legjobbnak ítélte. A verseny napja azonban váratlan fordulatot hozott: az évszakos megbetegedések miatt az egyik versenyzőt hirtelen pótolni kellett, ami érezhetően befolyásolta a csapat teljesítményét.

„Ez komoly kihívás volt a diákoknak, de becsülettel helytálltak. Külön köszönettel tartozunk Ševčík Bella Victoriának, aki az utolsó pillanatban ugrott be. Nem csodát tettünk, hanem emberséget és kitartást mutattunk” – értékelt Elek József.

Bár a döntőbe jutás ezúttal nem sikerült, a csapat jó hangulatban és értékes tapasztalatokkal tért haza Veszprémből.

A tanár szerint a legfontosabb üzenet célba ért: a diákok megértették, hogy az embermentők története nem lezárt múlt, hanem ma is érvényes erkölcsi iránytű.

„Wallenberg, Sampaio Garrido és Teixeira Branquinho példája arra tanít, hogy egyetlen ember döntése is sorsokat menthet. Ha ezt a diákok magukkal viszik, akkor a verseny már elérte a célját” – zárta gondolatait a történelemtanár.

HE/Felvidék.ma