Danko azt szeretné, ha minél kevesebb gyorsított eljárás lenne

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Andrej Danko (Fotó: SITA/Tomáš Susko)

Andrej Danko, az SNS elnöke azt szeretné, ha minél kevesebb törvényt fogadna el gyorsított eljárással a parlament, továbbá ne kelljen a következő ülésszakokra halasztani az egyes programpontokat. Erről újságíróknak nyilatkozott múlt héten a parlamentben.

„2016 után mi megtanultuk, hogy minden törvénytervezetet megvitatunk, hiszen például a cseh képviselőház több száz törvényt görget maga előtt. Szeretném, ha visszatérnénk ahhoz, hogy minden törvénytervezetet átveszünk, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki javaslat, és minél kevesebb gyorsított eljárás legyen” – mondta Danko.

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök az év végén szintén azt szorgalmazta, hogy

csak kivételes esetben legyen gyorsított eljárás, a kormánynak azt üzente, ne árassza el a parlamentet ilyen javaslatokkal.

Tavaly összesen 113 törvényt fogadott el a parlament, ebből 21-et gyorsított eljárásban.

TASR/Felvidék.ma

