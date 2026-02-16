Home Kitekintő „A diaszpórában élő magyarok is számíthatnak a magyar kormányra”
„A diaszpórában élő magyarok is számíthatnak a magyar kormányra”

Nacsa Lőrinc, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (Fotó: Bartalos Nikolas/Felvidék.ma)

A diaszpórában élő magyarok is számíthatnak a kormányra, amely Vancouvertől Buenos Airesig, Torontótól Oaklandig támogatja a magyar közösségeket – közölte Nacsa Lőrinc, a magyar nemzetpolitikai államtitkár hétfőn a Facebook-oldalán megjelent videójában.

Nacsa Lőrinc azt mondta: 2018 óta hirdetnek pályázatot a diaszpórában működő magyar szervezetek számára, amelynek révén már több mint 2300 magyar tevékenység megvalósításához járultak hozzá a világ szinte minden pontján.

„Ma ismét eredményt hirdetünk: az Erősödő Diaszpóra program 2026. évi felhívása keretében minden érvényes pályázatot támogatunk, így 250 magyar diaszpóraközösség részesül 500 millió forint támogatásban”

– emelte ki az államtitkár.

A támogatásban részesülők között van az amerikai Bocskori Rádió, a sydneyi cserkészek, a dublini magyar iskola vagy éppen a chilei néptáncosok – tette hozzá, jelezve, hogy az idei felhívás kiemelt céljai között szerepelt az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések, rendezvények támogatása is.

„Köszönjük a diaszpóra szervezeteinek az elkötelezett munkát. Folytassuk együtt a világnemzetté vált magyarság megerősítését!”

– fogalmazott Nacsa Lőrinc.

MTI/Felvidék.ma

