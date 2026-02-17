A PS bemutatta jelöltjét Rimaszombat polgármesteri tisztségéért

A rimaszombati városi képviselő, Roman Vaľo indul az őszi önkormányzati választásokon a polgármesteri posztért. Ezt a Matej Hrebenda Könyvtárban tartott sajtótájékoztatón jelentették be február 17-én.

Vaľo a Progreszív Szlovákiai Mozgalom járási elnöke

A sajtótájékoztatón részt vett a párt parlamenti frakciójának alelnöke, Juríková Beáta, valamint a SaS, a KDH és a Demokrati pártok képviselői is.

„Azért döntöttem az indulás mellett, mert Rimaszombat tizenhat év konfliktus és veszekedés után belefáradt ebbe a városvezetési rendszerbe. Az emberek csalódottak, hogy a város megrekedt a vitákban, és nem a valódi problémákat oldja meg” – mondta Vaľo.

Hangsúlyozta: határozott célja leváltani a jelenlegi polgármestert, Jozef Šimkót és megváltoztatni a város irányításának stílusát. Szerinte Rimaszombatnak alázatra, együttműködésre és szakmai megoldásokra van szüksége, nem további megosztottságra.

Kiemelte, hogy sikerült egyesítenie a város prodemokratikus pártjait, amit erős felhatalmazásnak, ugyanakkor nagy felelősségnek tart.

A jelöltség bejelentésének helyszínéül a rimaszombati könyvtárat és M. Hrebenda emlékszobáját választotta, jelképes okokból: a könyvtár szorosan kötődik a városhoz, Hrebenda pedig a közeli Rimavská Pílából származott, ahonnan Vaľo édesanyja is.

A tervezőmérnök végzettségű Vaľo második ciklusát tölti városi képviselőként.

A 2022-es önkormányzati választáson 460 szavazatot szerzett a Sídlisko Rimava – Malohontská választókerületben, ahol a legtöbb voksot kapta.

Jelenlegi indulását a PS mellett a KDH, a SaS és a Demokrati támogatja

Szeretne továbbá együttműködni Jaroslav Bagačkával, a rimaszombati Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola igazgatójával is, aki négy éve mérette meg magát sikertelenül a polgármesteri posztért..

„Ezúttal a valódi változásra leadott szavazatok nem fognak megoszlani” – véli.

Programját fokozatosan ismerteti majd, most három fő prioritást mutatott be

Az első a megfizethető és méltó lakhatás biztosítása a fiatalok és az idősek számára. A város leromlott állapotú diákszállóját lakásokká és idősek nappali ellátását biztosító intézménnyé alakítaná.

Második prioritásként a közterek minőségét és az alapvető szolgáltatások fejlesztését nevezte meg, különös tekintettel a hiányzó járdákra és csatornahálózatra.

Harmadik célja a gyermekek biztonságának növelése és a családok támogatása.

Vaľo emlékeztetett: tervezőként dolgozott uniós és állami forrásokkal, nagy befektetőkkel és önkormányzatokkal is, ami megtanította a tervezésre, a megoldáskeresésre és az együttműködésre.

Azzal kampányol, hogy „minden rimaszombati lakos polgármestere szeretnék lenni, kivételezés és részrehajlás nélkül”.

Horváth Csaba helyi emberi jogi aktivista is Vaľo mellé állt

A sajtótájékoztatón elmondta, szerinte Vaľo olyan ember, aki tud hallgatni, és a város polgárait tartja szem előtt. „Nem a konfliktusok, hanem az együttműködés embere, nem nagy szavaké, hanem konkrét lépéseké” – fogalmazott Horváth Csaba.

Az elmúlt választási ciklusban Horváth Csaba szintén indult a polgármesteri székért.

Indulását megerősítette a jelenlegi polgármester, Jozef Šimko is, aki júniusban közölte: egyértelműen újra kíván indulni.

Šimko 2010 óta, vagyis negyedik ciklusát tölti a város élén; 2022-ben 3057 szavazattal (45,5 százalék) győzött.

A választásokat a rendes időpontban, 2026 októberének végén írják ki.

vobraze.sk/ HE, Felvidék.ma